Egyszerre öt népszavazási kérdéssel támadja meg az LMP Paks 2-t

Így érvel az LMP

Ezt az öt kérdést nyújtották be

Amint múlt héten rámutattunk: ez a kérdés megengedné a paksi kapacitásfenntartó beruházás elindulását, csak annyiban korlátozná, hogy a tervezett 2400 MW névleges kapacitás helyett csak a jelenleg is üzemelő 2000 MW névleges kapacitást engedné megépíteni.

Ez jelentené a teljes tiltást, azaz a jelenlegi blokkok következő évtizedekbeli leállítása után nem üzemelhetne atomerőművi kapacitás Magyarországon, így Paks 2 sem lenne megépíthető, ha összejönne és sikeres lenne a népszavazás.

Ez más megközelítéssel szintén azt igyekezne elérni, hogy a leálló blokkok helyett ne lehessen működtetni újabbakat.

Ez a paksi kapacitásfenntartási projektet az államközi szerződés felbontásán keresztül támadná meg.

Ez a kérdés az esetlegesen megépülő új kapacitás áramtermelési lehetőségén keresztül kaszálná el a Paks 2 projektet.

Szél Bernadett társelnök az NVI budapesti épülete előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta:és ennek érdekében elmennek a falig, "de ha kell, annál tovább is".Az MTI kérdésére az ellenzéki politikus közölte:Az ország NATO- és EU-tagságáról döntő népszavazás előtt is változtattak a jogszabályokon - mondta. Úgy fogalmazott: állampolgári összefogással születtek a kérdések. Hozzátette, várják a további kérdéseket, és amelyiket sikerre esélyesnek látják, azt be fogják nyújtani.Az atomerőmű kérdésébenNem hagyják, hogy a népszavazási kérdéseket ellehetetlenítsék, és a kormány meggátolja, hogy az emberek döntsenek a beruházásról - mondta.Hadházy Ákos, a párt másik társelnöke arról beszélt, hogy 3000 milliárd forint a paksi beruházás becsült költsége, deEz azt jelenti, hogy a magyaroknak "családonként kétmillió forintot kell ebbe beledobni", erről pedig joguk van az embereknek dönteni. Ezeket a vitákat Magyarországon nem folytatták le vagy csak látszólagosan - jelentette ki az ellenzéki politikus,Ungár Péter elnökségi tag azt hangsúlyozta:(tehát átengedik az állami támogatásos vizsgálatot is - a szerk.), amivel "nyilvánvalóvá válik, hogy vagy mi állítjuk meg ezt a beruházást, vagy senki".Az öt most benyújtott kérdés közül"Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezetőek?"."Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő paksi atomerőművi blokkok leállását követően Magyarországon atomerőművekben ne termeljenek áramot?" - szól aarról kérné ki a polgárok véleményét, hogy egyetértenek-e azzal: az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől előírja az atomerőművi áramtermelő kapacitások teljes egészének megújuló energiaforrásokkal történő kiváltását.azt tudakolná a szavazóktól: egyetértenek-e azzal, hogy az Országgyűlés kötelezze a kabinetet, kezdeményezze a magyar és az orosz kormány közötti, a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény felmondását.Azpedig úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől megtiltja az atomerőművekben történő áramtermelést?".