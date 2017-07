Épp most húznak el mellettünk padlógázzal a románok

Nagyon belehúztak a románok

Az idei első negyedévben, mely 5,7%-kal tudott növekedni a tavalyi év hasonló időszakához képest. És nem lehet egyszeri kiugró adatról beszélni, hiszen 2016-ban volt 6%-os növekedés is a második negyedévben. Három százalék alatti növekedésre pedig legutóbb 2014 utolsó negyedévében volt példa. Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy a válság utóhatásai a román növekedésben 2012-ig tartottak, azóta egy-egy megtorpanástól eltekintve erőteljes a bővülés. Ugyanez látszik a negyedéves összevetésű adatokból is:

Vagyis mi csak irigykedve nézzük a román gazdaságot, hiszen miközben nálunk a kormány szeretné, ha 4-5 százalékkal tudna növekedni a magyar gazdaság, a románok ezt évek óta tudják teljesíteni. Éppen ezért érdemes egy pillantást vetni arra, mi fűti elsősorban a román növekedést.

Az első negyedévben főleg a beruházások pörgették a növekedést Közép-Európában, ez pedig az év hátralevő részében is folytatódhat

A román gazdaság fejletlennek mondható, de ehhez képest diverzifikált, viszonylag kedvező humán-tőke ellátottsággal.Jelenleg is ez a helyzet, amit csak részben magyaráz az erősen lazuló költségvetési politika. Ugyanakkor az elvándorlás és a demográfiai probléma őket is sújtja, akárcsak Magyarországot - vázolta fel a helyzetet Tardos Gergely, az OTP Bank elemzési központjának vezetője.- írta elemzésében Peter Attard Montalto, a Nomura londoni elemzője. A régión belül ő is kiemelte, hogy a román gazdaság jelentősen felülteljesítette a várakozásokat, az előzetesen becsült 4,5%-kal szemben 5,7%-os volt a növekedés. A beruházások növekedésének egyik oka a 2014-2020-as uniós ciklus forrásainak felhasználása, azonban Attard Montalto kiemelte, hogy a strukturális források felhasználása nem kellően transzparens, nem lehet pontosan tudni, hogy a kormány mikor fizeti ki a pénzt, majd azt mikor kapja vissza Brüsszelből. A Nomura szakembere szerint a második negyedévben még folytatódhat a beruházás-vezérelt növekedés, majd 2018-ban a beruházások hozzájárulása fokozatosan csökkenhet, és a külkereskedelem is további féket jelenthet. Közben a fogyasztás továbbra is jelentősen hozzájárulhat a régió növekedéséhez az alacsony inflációs környezetben, bár ebben is látnak lefelé mutató kockázatot, ha éledezni kezd az infláció a következő időszakban.

Önti a pénzt a kormány, de már látszanak a veszélyek

Arra még mindig nem igazán kaptunk választ, hogy a régióban miért tudja a román gazdaság lepipálni a magyart vagy a lengyelt is. Románia egyediségét elsősorban a költségvetési lazítás adja, de érdemes egy picit visszatekinteni, hogyan alakult a költségvetés hiánya:

A fentiek miatt most sokan attól tartanak, hogy Románia ismét a prociklikus gazdaságpolitika csapdájába esik, akárcsak a válság előtt. Ennek lényege, hogy egy ország a gazdasági fellendülés idején az ebből a fellendülésből származó extra bevételt nem spórolja meg, hanem elkölti jellemzően jóléti, szociális transzferekre.

23 százalékos minimálbér-emelést ígért 2018 januárjától

25%-os általános béremelést lengetett be a közszférában jövőre, az orvosoknak pedig ezen felül további 20%-os fizetésemelést ígért

a jelenleg egykulcsos, 16%-os vállalati nyereségadót lecserélnék bevételre kivetett progresszív adóra, de már lemondtak erről

a személyi jövedelemadó jelenlegi 16%-os kulcsát 10 százalékra csökkentenék

jelentős járulékcsökkentést is ígértek, de az utóbbi hetekben már visszatáncoltak ettől

növelnék a családtámogatásokat és a szociális ellátásokat

a fentiek ellentételezéseként a legjobban keresőkre szolidaritási adót vetnének ki, de ez messze nem kompenzálná a teljes csomagot, ráadásul a legújabb hírek szerint erről is lemondtak

A grafikonon jól látszik a fordulat 2010 körül: a korábbi években már a 10 százalékot közelítette a deficit, majd Traian Basescu akkori kormányfő egy klasszikus megszorító csomaggal állt elő. Ez többek között a közszolgák bérének csökkentését és az áfa emelését tartalmazta. A kormány szerette volna a nyugdíjakat is megvágni, azonban azt végül az alkotmánybíróság nem hagyta jóvá, így egy extra áfaemeléssel kompenzálták. Egészen pontosan úgy nézett ki, hogy 2009-ről 2010-re 19-ről 24 százalékra emelte az általános áfakulcsot a kormány. Ez pedig a kiskereskedelmi forgalomban és a gazdasági növekedésben is megmutatkozott, 2010-ben voltak olyan hónapok, amikor több mint 10 százalékkal esett vissza a fogyasztás az egy évvel korábbihoz képest.A megszorításokkal a románok eljutottak oda, hogy 2015-re gyakorlatilag nullára sikerült lefaragni a deficitet. Az éves hiány végül a GDP 0,8 százaléka lett, de a négy negyedéves gördülő hiány gyakorlatilag teljesen eltűnt. Innen jött aztán az újabb fordulat, hiszen 2016-ban előbb 20 százalékra, majd idén januártól 19 százalékra csökkent ismét az áfa általános kulcsa. Vagyis gyakorlatilag visszatértek a Basescu-csomag előtti állapothoz. Ez pedig már a tavalyi költségvetési hiányon is megmutatkozott, hiszen a nemzeti össztermék 3 százalékára emelkedett a deficit.A befektetők különösen akkor ijedtek meg, amikor idén nyáron a tüntetések hatására távozott a román kormányfő utóda, Mihai Tudose pedig merész tervekkel állt elő:A fentiek miatt az utóbbi hetekben sokan a román hiány ismételt elszállására figyelmeztettek. Az Európai Bizottság például a 2018-as évre az Unió legmagasabb, 3,9 százalékos értékét várja Romániában. Más elemzők szerint még ez is konzervatív becslés, a Morgan Stanley például arra figyelmeztetett, hogy ha végrehajtják a csomagot, akkor akár 6 százalék közelébe is felszökhet a hiány. A választási program ismeretében az amerikai befektetési bank úgy nyilatkozott, hogy elkerülhetetlennek tűnik, hogy az ország ismét túlzottdeficit-eljárás alá kerüljön.A Fitch Ratings néhány hete vizsgálta felül a román adósbesorolást, változatlanul "BBB mínusz" szinten hagyta azt stabil kilátás mellett. Ugyanakkor a hitelminősítő is a költségvetési fegyelem esetleges megtorpanását emelte ki fő kockázatként. Konkrétan úgy fogalmaztak a prociklikus költségvetési lazítás lefelé mutató kockázatot jelent az ország hitelminősítésére. A Fitch az idei évre 3,7%-os GDP-arányos deficitet vár. A következő két évvel kapcsolatban pedig azt emelték ki, hogy nagy a bizonytalanság, hiszen egyelőre ellentmondás van a további lazításról szóló kormányprogram, illetve a jövő évi 2,9%-os és 2019-es 2,5%-os hiánycélok között. ha megvalósul a kormányprogram legtöbb intézkedése, akkor a hitelminősítő szerint 4% körül lehet a deficit 2018-ban és 2019-ben.Hasonló költségvetési helyzetben Magyarországgal kapcsolatban valószínűleg sokkal hangosabban kongatnák a vészharangot. Románia azért más, mert a GDP-arányos államadósság továbbra is mérsékelt, ráadásul az erőteljes gazdasági növekedésnek köszönhetően csökken. Vagyis ilyen környezetben akár 3 százalék feletti hiány mellett is kordában tartható az adósság. A még nagyobb problémához vagy az kellene, hogy jelentősen lassuljon a román gazdaság növekedése, vagy pedig még a mostani becslésnél is lényegesen magasabb hiány kellene.

A hitelminősítő szerint egyébként az egy főre jutó GDP tekintetében továbbra is lassú Románia felzárkózása, mivel az erőteljes növekedés ellenére a gazdaság strukturális problémákkal küszködik, például az állami vállalatok hatékonyságát kellene javítani, illetve fontos lenne, hogy az EU-forrásokat valóban gazdaságilag hasznos beruházásokra költsék el.

Már nem is annyira korruptak - állítólag

Úgy gondoljuk, hogy egyelőre nem nevezhető fenntarthatatlannak a román gazdasági pálya. Az államháztartási deficit ugyan a 2015-ös, GDP arányos 0,8%-ról 2017 első negyedévére már 2,9%-ra hízott és várhatóan eléri, sőt némileg meghaladja majd a 2017-es év egészében a GDP 3%-át, ám ez - figyelembe véve a viszonylag magas gazdasági növekedést és az alacsony államadósságot - még nem fenntarthatatlan. Hasonlóan a jelenlegi külső egyensúly is fenntartható, a folyó fizetési mérleg 3% alatti deficitjét ugyanis ellensúlyozza a tőkemérleg többlete és az FDI beáramlás, így a GDP arányos külső adósság pályája csökkenő - foglalta össze Tardos Gergely.Ha a kormány mégis végrehajtja a tervezett intézkedéseket, a hiányra gyakorolt hatásokat ellensúlyozó lépések nélkül, úgy tovább lazul majd a fiskális politika. Ez már középtávon veszélyeztethetné a gazdasági pálya fenntarthatóságát és Románia lehetne az iskolapéldája annak, hogyan kell a múlt hibáit újra elkövetni - hangsúlyozta az OTP elemzője. Egyelőre azonban az valószínűbb, hogy kontroll alatt marad a fiskális pálya. Az elmúlt időszakban a deficitre való tekintettel már visszafogták az állami beruházásokat, az új kormányzat többször kijelentette, hogy ragaszkodnak a 3%-os deficit célhoz és az utóbbi hetekben több korábbi ígéretből is visszatáncoltak. Vagyis egyelőre úgy tűnik, hogy a nagy osztogatás csak a kormányprogramban jelent meg, végül majd "észhez tér" a kormány, és kordában tartja a kiadásokat. Persze ez majd a növekedésre lesz negatív hatással, a Fitch szerint például 2018-ban a csökkenő költségvetési stimulusnak köszönhetően 3,4%-ra lassulhat a román növekedés.Romániáról sokáig az a kép élt a közvéleményben, hogy a legkorruptabb európai országok egyike, ez pedig jelentősen hátráltatja a gazdaságot. Az utóbbi években aztán látszólag sokat javult a helyzet, amiben jelentős szerepe volt a korrupcióellenes ügyészség felállításának. Ennek köszönhetően volt néhány "kirakatper", melyek akár államtitkári vagy miniszteri szintig is eljutottak.Sokak szerint ez csak a felszín, a napi ügyek elintézésében változatlanul jelen van a korrupció, ugyanakkor a Transparency International (TI) korrupcióérzékelési indexében is jelentősen javult Románia pozíciója. A legutóbbi felmérésben 57. helyen állt az ország Magyarországgal holtversenyben, azonban az utóbbi évek dinamikáját jól jelzi az alábbi ábra:

Látszik, hogy miközben Magyarország a 2012-es 46. helyről esett vissza, addig Románia 2011-ben még a 75. volt a korrupciós rangsorban, majd onnan sikerült visszakapaszkodnia az 57. helyre. vagyis ha a tendencia folytatódik, akkor hamarosan mi lehetünk a legkorruptabb ország a régióban a TI listája alapján.