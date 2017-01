Gyenge lehetett a magyar gazdaság teljesítménye

A 2016 novemberére vonatkozó tényadatok nem szolgálhatnak megnyugvásul, hiszen az egyedüli adat, aminek örülhettünk vagy ami pozitív meglepetést okozott, az a kiskereskedelem növekedése volt - mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A szektor az októberi gyenge teljesítmény után igen jó számokat hozott az előző év utolsó előtti hónapjában. Mindeközben az ipar 0,6 százalékos év/év teljesítménye csalódást keltő volt (sorozatban harmadjára okozva negatív meglepetést). Az építőipar is lendületet veszített novemberben: 14,4 százalékos éves alapú visszaesést regisztrált a KSH. Annak ellenére, hogy az úgynevezett kemény statisztikák inkább kiábrándítóak voltak, találhatunk némi pozitívumot is. Egyrészt az ipari rendelésállomány jelentősen emelkedett, ami bíztató jel a jövőre nézve. Másrészt az úgynevezett puha adatok, vagyis a bizalmi indexek is növekvő optimizmusra utalnak. Összességében azonban a LeadING HUBE mutatók negatív irányba változtak.

Ez alapján továbbra is fenntartjuk a IV. negyedévre vonatkozó relatíve gyenge növekedési előrejelzésünket: 1,8% százalékos teljesítményt becslünk

A hó/hó LeadING HUBE tovább csökkent, továbbra is negatív értéket mutatva, így a hazai gazdaság rövid távú kilátása már 2016 második felének kezdete óta kedvezőtlen képet fest.- mondja Virocáz, hozzátéve, a közmondásos alagút rövid lehet és annak is már a végén járunk, már látható a fény a végén. Az elemző a gyenge utolsó negyedévből fakadó áthúzúdó hatás ellenére is igen erős gazdasági teljesítményt vár 2017-ben.A hó/hó LeadING Robust folytatta október óta tartó lecsúszását, ugyanakkor még mindig a pozitív tartományban található.