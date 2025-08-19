Adót csökkent a kormány - Mégis mi lesz ebből?

Megérkezett a várt javaslat
Rövid idő alatt eldőlt, hogy a 2022 januárja óta érvényes 13%-os szocho-kulcs 12%-ra csökken. Hétfő délelőtt kiderült, hogy a kormány adócsökkentésben gondolkodik a magyar cégek megsegítése érdekében, később befutottak a vállalkozások javaslatai, az NGM és a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának egyeztetésén felmerült a szocho 1 százalékpontos csökkentése. Keddre pedig már az körvonalazódik, hogy eldőlt az adóteher újabb csökkentése.
Mindezek alapján az is látható, hogy fokozatosan adagolja a kormány a legújabb gazdaságpolitikai lépéseit, amelyek kisebb vagy nagyobb súllyal, de befolyásolják a költségvetés állapotát. Ezzel a hozzáállásával egyszerre több legyet üthet:
- Egyrészt az egyes gazdasági szereplőket támogató intézkedéseket hosszan kommunikálhatja, felértékelődött mostanra a népszerűségjavító lépések jelentősége, a lakosság körében, kifejezetten a 2026-os parlamenti választások előtti kiélezett politikai verseny közepette.
- Másrészt a fokozatos adagolás arra is jó, hogy a piaci szereplők, adósságfinanszírozók, hitelminősítők talán könnyebben megemésztik azt, hogy a kormány nemhogy ráült a költségvetési lazítás vonatára, hanem már rég dübörög ez a gőzös.
Miért épp ehhez nyúl a kormány?
Az elmúlt hónapokban a kormány közvetlenül a lakosságot, annak bizonyos rétegeit segítő intézkedéseket hirdetett ki. Ilyen volt például a nyugdíjasoknak szánt utalvány, az Otthon Start kedvezményes hitel életre keltése, a családi adókedvezmény duplázása, és az anyák szja-mentességének kiterjesztése. Most olyan adókönnyítés került az asztalra, ami a vállalkozások működési körülményeit igyekszik javítani. A szociális hozzájárulási adót ugyanis jellemzően a kifizető (munkáltató) állja, ebből a közteherből finanszírozza az állam főként a társadalombiztosítási céljait, ugyanis ez a típusú adó a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap bevételi oldalát gyarapítja.
