Ilyen is van: dúsgazdagok saját adójuk megemelését kérik Trumptól

Szerintem ez az adócsökkentési javaslat abszurd. A republikánusok azt hangoztatják, hogy nem herdálhatjuk a pénzt, közben viszont óriási adókedvezményeket adnának a gazdagoknak. Ennek nincs értelme.

A nyílt levél aláírói között akadnak orvosok, ügyvédek, vállalkozók és topmenedzserek is, igazából egy dolog köti össze őket: mindannyian az amerikai társadalom legmagasabb keresetű, szűk rétegéhez tartoznak.Érvelésük szerint az amerikai kormány a legjobban keresők adójának mérséklésével súlyos hibát készül elkövetni, hiszen ezzel csak tovább növelné az évtizedek óta nem látott magasságokban lévő vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségeket. Adócsökkentés helyett azt javasolják, hogy a Trump-kormány növelje a társadalom legfelső rétegére eső közterheket.- fejtette ki véleményét Bob Crandall, az American Airlines légitársaság egykori vezérigazgatója.Crandall arról is beszélt, hogy ő ugyan nem ruházna be semmibe csak azért, mert az adócsökkentés miatt több pénz maradna a zsebében, mintegy rácáfolva ezzel a kormány álláspontjára, ami ettől a nagyszabású adócsökkentéstől várná az amerikai gazdaság felpörgetését. A nyílt levél egyébként külön kitér az örökösödési adó tervezett eltörlésére, ami rendkívül igazságtalan lenne az amerikai társadalom alsóbb rétegeire nézve.Az adóreformot a tervek szerint még idén átnyomná a kongresszuson a kormány, kétes megítélése miatt viszont egyáltalán nem biztos, hogy sikerül. A témával korábban több cikkünkben is foglalkoztunk: