Mecsetből távozó muszlimok közé hajtott egy furgon Londonban

A Brit Muszlim Tanács arról tájékoztatott, hogy a furgon szándékosan ütötte el a helyi mecset közösségének tagjait, akik a Ramadán böjtjét követő esti imádságról távoztak. Az incidens a Finsbury Park közelében működő mecset muszlim kulturális központja mellett történt a Seven Sisters Roadon.A londoni rendőrség közölte, hogy a helyszínre vonuló rendőri egységek őrizetbe vették a furgon vezetőjét, egy 48 éves férfit, akit a járókelők a támadás után feltartóztattak. A rendőrségi közlemény szerint az őrizetbe vett embert is kórházba vitték, és amint onnan távozhat, vizsgálati fogságba kerül, később pedig megvizsgálják elmeállapotát.A Scotland Yard beszámolója szerint a korábbi médiaértesülésekkel ellentétben nincs hír arról, hogy bárki késelésből eredő sérüléseket szenvedett volna. A rendőrség nem tud arról sem, hogy az elkövetőnek lettek volna társai, bár ezt még vizsgálják. Online hírportálok hajnalban olyan értesüléseket közöltek, hogy a furgon vezetője a gázolás után kiszállt a járműből és legkevesebb egy embert megkéselt. Voltak olyan értesülések is, hogy a jármű vezetőjének volt két társa, aki elmenekült a helyszínről.Theresa May brit miniszterelnök rettenetes incidensnek nevezte hétfői nyilatkozatában a történteket. A kormányfő hozzátette: a történteket a brit kormány potenciális terrortámadásként kezeli.Június elején három terrorista egy furgonnal a London híd járdájára hajtott fel, ahol gyalogosokat gázolt el, majd a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéselt. A támadásban heten életüket vesztették, 48-an megsérültek. A kiérkező fegyveres rendőri egység mindhárom merénylőt az első bejelentéstől számított nyolc percen belül agyonlőtte.Március 22-én egy magányos támadó, az 52 éves Khalid Masood bérelt járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni parlament mellett ívelő Westminster híd zsúfolt járdáján, ezután kiszállt, és megkéselte a parlament bejáratát őrző rendőrök egyikét, aki életét vesztette. A merényletnek a meggyilkolt rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A parlament fegyveres őrsége a támadót agyonlőtte.A két terrorcselekmény elkövetőit a rendőrség szerint a szélsőséges iszlám ideológia vezérelte.A Finsbury Park mecsetjének imámja volt két évtizede a gyújtó retorikájáról hírhedt hitszónok, Abu Hamza el-Maszri, akit azonban saját közössége távolított el a mecset éléről 2003-ban. Az egyiptomi születésű Abu Hamzát - eredeti nevén Musztafa Kamal Musztafát -, aki házassága révén jutott azóta megvont brit állampolgárságához, 2006-ban hét év fegyházra ítélték Nagy-Britanniában, egyebek mellett fajgyűlölő ideológia terjesztése és erőszakra felbujtó prédikációi miatt.A brit hatóságok Abu Hamzát 2012-ben kiadták az Egyesült Államoknak, ahol terrorizmus vádjával két éve életfogytiglani börtönre ítélték. Hamza tevékenységét annak idején a Brit Muszlim Tanács több nyilatkozatban is elítélte.