Otthon Start: csak álom a 10%-os önerő? Magyarok tömegei vágódhatnak hanyatt a valóságtól

Elég 5 millió forint önerő egy 50 milliós lakáshoz? Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – gondolhatják sokan a mindössze 10%-os önerő-elvárásról, amit a kormány a szeptember 1-jén induló Otthon Start hitelprogramhoz ígér. Részben igazuk van: nem tudunk arról, hogy a témában illetékes MNB lazítást tervezne, márpedig enélkül továbbra is csak a 41 évnél fiatalabb elsőlakás-vásárlók, illetve az energiahatékony lakások esetében elég a 10%-os önerő. A bankok elvárása ráadásul még az általános 20%-nál is szigorúbb lehet, ugyanakkor van mód arra, hogy ezt hitelfelvevőként akár 0%-ra csökkentsük. Bemutatjuk a különböző lehetőségeket.

Portfolio Future of Finance 2025 Vezető bankárokkal vitatjuk meg az Otthon Start várható hatásait a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján. Nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

1. Általános szabály: nem terjed ki mindenre a 10%-os lehetőség

„Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitelprogramot legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően” – mondja ki az Otthon Start Programról szóló rendelet, egyértelműen hivatkozva a jegybank adósságfékszabályaira, amelyek jóval szigorúbbak, mint azt a 10%-os önerő általános lehetőségét harsogó kormányzati kommunikáció sugallja.

Az MNB-rendelet ugyanis csak azt mondja ki, hogy a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben

a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket , és

egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal , vagy

, vagy kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt, illetve

terhelt, illetve amennyiben a hitelcél a fedezetként szolgáló energetikailag hatékony lakás vásárlása, építése vagy a fedezetként szolgáló lakás energiamegtakarítási célú felújítása (ilyen lakás az, amelynél az energetikai jellemzőjének számított értéke legfeljebb 68 kWh/m²/év, és amely „A+” vagy annál magasabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik).

Magyarán 41 év alatti hitelfelvevőnek kell lenni, és/vagy zöld lakást kell vásárolni, építeni, hogy valaki 10%-os önerővel tudja felvenni az Otthon Start lakáshitelt.