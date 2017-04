Megszavazta Ukrajna vízummentességét az Európai Parlament

Az Európai Parlament sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek. A könnyített uniós beutazást segítő vízummentesség értelmében Ukrajna polgárai az Európai Unió tagállamában üzleti célból, turistaként, vagy családi okokból 90 napig tartózkodhatnak bármely féléves időszakban, de munkát nem vállalhatnak. A vízummentesség az Egyesült Királyság és Írország kivételével az összes uniós tagállamra, valamint Izlandra, Lichtensteinre, Norvégiára és Svájcra érvényes.A vízummentes uniós beutazás teljes körű megadását az unió tagállamai a vízummentességi felfüggesztési mechanizmus bevezetéséhez kötötték, amely a vízumok újbóli bevezetését teszi lehetővé.A szabályok értelmében kivételes esetekben fel lehet függeszteni az úgynevezett harmadik országokkal - vagyis az Európai Unión kívüli országokkal - kötött vízummentességi megállapodásokat. Az adott ország polgárainak újra vízumot kell igényelniük a beutazáshoz, ha honfitársaik nagy számban illegálisan tartózkodnak az EU területén, vagy nagy számban tagadják meg tőlük a belépést annak területére, továbbá akkor, ha jelentős mértékben emelkedik az adott ország állampolgárai által beadott, nem megalapozott menedékkérelmek száma, vagy ha a küldő országok részéről a visszafogadási hajlandóság csökken. Visszaállhat a vízumkötelezettség abban az esetben is, ha az EU-n kívüli országok állampolgáraihoz köthetően veszélyeztetetté válik egy uniós tagország belső biztonsága.Az ukrán állampolgárok vízummentes uniós beutazásának lehetősége a vízummentességi felfüggesztési mechanizmussal egy időben lép életbe.Petro Porosenko ukrán államfő és Volodmir Hrojszman miniszterelnök is üdvözölte, hogy az Európai Parlament csütörtöki strasbourgi plenáris ülésén megszavazta az ukrán állampolgárok szabad uniós beutazását biztosító vízummentességet.Porosenko egy kijevi biztonságpolitikai fórumon felszólalása után újra szót kért, és széles mosollyal jelentette be a kedvező hírt. Üdvözölte ez alkalomból az ukrán népet, valamint Volodimir Hrojszman jelenlegi, illetve a fórumon jelen lévő Arszenyij Jacenyuk volt miniszterelnököt és mindazokat, akik szavai szerint erőfeszítéseket tettek az európai uniós vízummentesség elnyeréséért.Hrojszman a Twitteren tette közzé örömnyilvánítását. "Figyelemre méltó hír az ukránoknak: 511 szavazat az Európai Parlamentben Ukrajna vízummentessége mellett! Üdvözöllek benneteket, barátaim!" - fogalmazott a kormányfő.Az EP döntését még meg kell erősítenie az Európai Unió Tanácsának, amely az uniós tagállamokat tömöríti. Alá kell írnia még az EP elnökének és a soros elnökséget adó tagország - ami jelenleg Málta - képviselőjének, majd ki kell hirdetni az EU hivatalos közlönyében. A kihirdetés után 20 nappal - várhatóan június 20-án - lép életbe a döntés.Porosenko biztos abban, hogy az Európai Unió Tanácsa néhány héten belül jóváhagyja az EP döntését - közölte az államfő sajtótitkára, Szvjatoszlav Ceholko.