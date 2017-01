A Te fizetésed emelkedett? Írd meg nekünk!

A fizetésemelések nagyobb hányadát a cégeknek kell kigazdálkodniuk.

Vagyis a kötelező minimálbér-emelés nem csak a minimálbéreseket érinti majd.

A minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 százalékkal emelkedett januártól. A minimálbér esetében ez a mérték az elmúlt négy év átlagos éves béremelési ütemének három-négyszeresét, a garantált bérminimum esetében az ötszörösét jelenti.Januárban megkezdődött a munkáltatói járulékcsökkentés is, a szociális hozzájárulási adó kulcsa első körben 27 százalékról 22 százalékpontra mérséklődött, azonban a vállalkozások döntő többségénél ez a könnyítés csak a töredékét fedezi az idei béremeléseknek.Ez a probléma jellemzően, illetve egyes szektorokban, példáuljelentkezik majd erősen, ott, ahol többségében alacsony jövedelemszinteken foglalkoztatnak.Ráadásul nem csak az alacsony jövedelemkategóriákban lesznek kénytelenek bért emelni ezek a munkaadók, ha meg akarják tartani az alkalmazottaikat, hanem a minimálbért követő bérszinteken is, különben, ami feszültségekhez vezet a cégen belül.így jelentősen emelkedhet, amit valószínűleg bizonyos fokig kénytelenek lesznek áthárítani a fogyasztókra, és. Egy hirtelen nagy béremelés tehát a fogyasztói árakba is könnyen begyűrűzhet, ami pedig a fizetésünk értékét is rontja.A béremelkedés és a járulékcsökkentés 2018-ban is folytatódni fog a novemberi országos bérmegállapodásban foglaltak szerint. A járulékcsökkentés jövő évi mértékét a kormány az idei béremelések alakulásához kötötte: ha az első kilenc hónapban a versenyszférában legalább 11 százalékkal nőnek a bruttó fizetések, akkor 2,5 százalékponttal csökkenhet a munkaadói járulék. Ha nem éri el ezt a szintet, akkor csak 2 százalékpontot vágnak a szochón, így annak kulcsa csak 20 százalékra mérséklődik.

Ahhoz tehát, hogy a 11 százalék összejöjjön, a minimálbér feletti bérszinteken is szép emelésekre lesz szükség.

Írd meg nekünk, ha béremelésről hallottál!

Bár az idei kötelező minimálbér, illetve bérminimum emelés ennél a 11 százaléknál magasabb, ez nem jelenti azt, hogy az átlagbér növekedése eléri a 11 százalékot, hiszen a keresetek domináns részét a kötelező béremelések nem értinik közvetlenül.A Magyar Nemzeti Bank decemberben 8,5 százalékos bruttó béremelkedést vetített előre 2017-re, vagyis a jegybank elemzői szerint nem teljesül ez az amúgy igen magas feltétel.Amennyiben saját munkahelyedről vagy környezetedből van információd arról, hogy mekkora béremelést hajtottak, illetve fognak végrehajtani a munkaadók idén, és ezt szívesen megosztod velünk, küldd el nekünk a portfolio@portfolio.hu -ra Béremelés2017 tárggyal. Természetesen teljesen anonim módon gondoltuk, konkrét cégnevekre nem vagyunk kíváncsiak, elég ha a szektort, a cég tevékenységét és méretét elárulod.A vállalkozások, akikről tudjuk, hogy idén emelnek: