Egyre csúnyább a háború – Nőhet a világban a terrorfenyegetettség

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A hétvégén az Amerikai Egyesült Államok is beszállt az iráni–izraeli háborúba. Mint minden kiszélesedő konfliktus esetén, most is az volt a legfontosabb kérdés, hogy a fejlemények a háború gyorsabb lezárásához vagy éppen annak eszkalációjához vezethetnek. A témáról Huszák Dániel , a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője beszélt a műsorban. Mivel minden globális eseménynek van tőkepiaci lenyomata, így a hétvégi háborús fejlemények sem múltak el nyomtalanul a piacokon. A műsor második részében Kaszab Balázs , a Portfolio részvénypiaci elemzője segített értelmezni a piaci reakciókat.