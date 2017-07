Megszerzik a papírt és továbbállnak hazánkból az ukrán vendégmunkások

A vendégmunkások ezt legálisan meg is tehetik, mivel az itthon kiállított engedély az egész unió területére érvényes. A lap úgy tudja, a lelépett munkavállalók száma meghaladhatja a több ezer főt.László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség (VSZSZ) alelnöke a lapnak elmondta: az elsősorban ukrán vendégmunkások leginkább a feldolgozóipar, a raktározás, valamint az építőipar területén helyezkednek el. Gyakran előfordul, hogy nincs rendben a dolgozók papírja a szakmájukról. Ez nem meglepő, hiszen Ukrajnában kisebb ügyeskedéssel bármilyen iratot meg lehet szerezni, ugyanakkor a foglalkoztatók emiatt sok ideérkezőt nehezen vagy egyáltalán nem tudnak beállítani az adott munkakörbe.László Zoltán arról is beszélt, hogy a dolgozók vendégmunkásokkal kapcsolatos reakciói vegyesek. A legtöbb helyen könnyedén beilleszkednek az ukránok, ugyanakkor ennek ellenkezőjére is volt példa. Előfordult olyan eset, hogy ugyanazért a bérért foglalkoztatták a hazai és a külföldi munkavállalót, viszont utóbbiak ingyen kaptak szállást, ami az itthoniaknak nem jár. Ezeknek a különbségeknek a lebontására a VSZSZ már több esetben ajánlott megállapodást, szerződést a munkaadókkal.Az elején vagyunk az ukránok nagyobb számú foglalkoztatásának, így a jövőben várhatóan a szabályok finomításával, helyi megállapodásokkal el lehet kerülni az előbb említett anomáliákat - fogalmazott a szakszervezeti tisztségviselő. Érdekképviseleti, érdekérvényesítési oldalról a külföldieket is ugyanazok a jogok illetik meg, így ők is csatlakozhatnak a szakszervezetekhez.