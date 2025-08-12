Berobbant az új befektetési mánia – Mutatjuk, hogyan ne maradj le róla!

Izgalmas sztorikból sosincs hiány a tőzsdéken, ráadásul ez a kijelentés hatványozottan igaz, mióta ismét Donald Trump ül az elnöki székben Amerikában. A pénteki béketárgyalásra várnak most feszülten a befektetők, de nem csak ott jöhetnek izgalmak, hiszen – csak amolyan mellékesen – néhány mondattal rég nem látott befektetői őrületet robbantott ki tegnap Trump egy olyan területen, amit már-már elfelejtettek a befektetők az elmúlt hónapokban. A szárnyaló árfolyamokat látva egy fontos kérdés merül fel: hogyan vehetjük ki a részünket ebből az izgalmas sztoriból?

Brutális rali indult

Elsősorban az amerikai vámokkal kapcsolatos bejelentésekre figyelnek a befektetők és a pénteki nagy béketárgyalást várja a piac, ahol akár az ukrajnai háború lezárására is sor kerülhet. Jelenleg kivárnak a befektetők, óvatos mozgásokat láthatunk, miközben a legtöbb vezető részvényindex Európában és a tengerentúlon is történelmi csúcsközelben van.

Index-szinten tehát jelenleg nincsenek nagy rángatások, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne min izgulni:

Donald Trump friss bejelentése ugyanis komoly befektetési őrületet okozott tegnap.