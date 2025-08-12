  • Megjelenítés
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről, és a pénteken esedékes Trump-Putyin találkozót érintő várakozásokról volt szó. A témában Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt vendégünk. A műsor második részében arról volt szó, hogy hogyan és miért történik meg több év után idén is, hogy év közben romlanak el a magyar gazdaság növekedését előrejelző prognózisok. A kilábalást akadályozó strukturális okokról Hornyák Józsefet, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ukrajna – (01:29)
  • Magyar gazdaság – (12:11)

