Újra emeli a béreket a Lidl

A béremelés híre azért is érdekes, mert nemrég az élelmiszerbotrányra hivatkozva újabb, a külföldi tulajdonú élelmiszerláncok szívatására kitalált javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak Lázár János és Varga Mihály. A kormány tervezett lépései az olyan diszkontláncoknak fájhatnak majd a legjobban, mint az Aldi, a Lidl vagy a Penny Market , de rosszul érinthetik mások mellett például a Tescót is.