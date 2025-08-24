Elmondták a profik, hogy melyik részvényt kell most venni

Az amerikai tőzsdék nagyon gyorsan kiheverték a vámháború negatív hatásait, és hiába érkeznek kedvezőtlen makrogadasági adatok akár a tengerentúlon akár Európában, az elmúlt hetekben mind a Dow, mind a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 új történelmi csúcsokra emelkedett.

A nagy sztárrészvények mellett a kisebb kapitalizációjú vállalatok papírjai is elkezdtek életjelet mutatni,

így bőven akad mozgás és izgalom a piacokon.