Novemberben indul a Budapest-Belgrád vasút építése

Zorana Mihajloviæ, aki egyben a szerb iparminiszter, egy lapinterjúban a China Daily szerint úgy vélekedett, hogy a projekt (ami az első kínai finanszírozású európai vasútvonal lesz) 2-2,5 éven belül készülhet el.A 350 kilométer hosszú szakasz Budapestet köti össze Belgráddal, melynek 166 kilométeres szakasza esik a magyar oldalra. A tervek szerint a vonatok 200 km/h-s sebességgel közlekedhetnek az új vonalon, melynek köszönhetően a jelenlegi 8 órás menetidő 2,5 órára csökkenne.Li Manchang, Szerbia kínai nagykövete azt is elmondta, hogy Kína és Szerbia várhatóan az idei év végén köti meg az építés második fázisáról szóló megállapodást. A magyar, a kínai és a szerb fél még 2013-ban írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot a vasútvonal megépítéséről.A kínai lap beszámolója szerint a magyar oldalon az építkezés 2015 végén már meg is kezdődött, amit a kínai export-import bank finanszíroz és a China Railway International and China Communications Construction Co kivitelez.Ez azért érdekes, mert ahogy július végén megírtuk : Magyarország nem indított nyílt közbeszerzést a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés magyar szakaszának megvalósítása ügyében, hanem egy kínai-magyar államközi megállapodás keretében határozta meg a megvalósítás kereteit.Pedig tavasszal arról szóltak a hírek, hogy egyeztetnek a felek, hogy a kínai és a magyar állam közötti nemzetközi szerződés megfeleljen az uniós szabályoknak. Aztán május elején elfogadták a magyar parlamentben a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának beszerzési szabályzatát, amely az akkori kommunikáció szerint már tartalmazta a Brüsszel által kért módosításokat.