Átalakulhat Európa nyugdíjtérképe, korhatárt emelhetnek a britek

Az egyik elemzés szerint a most 30 év alattiak nem mehetnének nyugdíjba addig, amíg be nem töltik a 70. életévüket, míg a másik elemzés szerint a 45 év alattiaknak egy évvel többet kellene dolgozniuk a nyugdíj előtt, így csak 68 évesen mehetnének nyugdíjba. A kormány májusban hozhat döntést a két elemzésről.Persze a kormány oldaláról is készítettek már vészforgatókönyveket. Az egyik ilyen szerint 2054-re akár 70 évre is emelkedhet a nyugdíjkorhatár, amennyiben a britek felnőtt éveik 32%-át már nyugdíjban töltik. A most életben lévő tervek alapján az 1978 után születettek már csak 68 éves korukban mehetnek nyugdíjba.Nem a briteknél a legmagasabb az életben lévő nyugdíjkorhatár az EU-ban, Görögországban és Dániában is magasabb a jelenlegi számok alapján.A finn nyugdíjközpont szemléletes ábrája szerint 2050-re Görögországban, Hollandiában és Dániában is 70 felett lesz a nyugdíjkorhatár, míg például Magyarországra az egyik legalacsonyabb, 65 éves korhatárt becslik.