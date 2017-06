"Ronda inflációs sokk" jöhet Magyarországon az egyik londoni elemző szerint

felzárkózó piacokkal foglalkozó vezető elemzője a keddi kamatdöntő ülés utáni helyzetértékelésében úgy vélekedett:arra vall, hogy a testületet egyelőre nem zavarják a magyar gazdaság kapacitási szűkösségeinek gyarapodó jelei.Jackson előrejelzése szerint azonbanami azzal a kockázattal járhat, hogy az MNB késésbe kerül.A Capital Economics londoni elemzője szerint a monetáris tanács keddi közleményének tartalma - különösen az a kitétel, hogy a laza monetáris politika valószínűleg hosszabb ideig fennmarad, és a tanács kész a monetáris kondíciók további enyhítésére -mivel ezekben a gazdaságokban a figyelem már a kamatemelések időzítésére és ütemére irányul.Jackson kiemelte, hogy jóllehet az MNB még csökkentette is 2018-a szóló inflációs várakozását, a Capital Economics azonban arra számít, hogy, tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság a jelek szerint teljes, vagy ahhoz közeli kapacitáson működik. Az elemző közölte: a ház várakozása szerint ez felhajtóerőt ad az inflációnak, és az éves inflációs ütem jövőre átlépi az MNB célszintjét.A Capital Economics londoni közgazdásza szerint mindebből az következik, hogy az MNB monetáris politikája az idén még rendkívül enyhe marad, de 2018-ban már valószínűsíthető a szigorítás.A ház jelenlegi előrejelzése az, hogy az MNB 2018 végéig 2,00 százalékra emeli alapkamatát. Jackson véleménye szerint,globális befektetési tanácsadó csoport londoni részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó stratégiai igazgatója a kamatdöntő ülést értékelve úgy fogalmazott:, különös tekintettel arra, hogy a magyar jegybank csak 2019-re várja az inflációs ütem konvergenciáját a célsáv 3 százalékos középszintjéhez.Maggio szerint ez azt eredményezheti, hogymint ahogy ezt az MNB jelenleg várja.A TD Securities vezető londoni elemzője közölte: a ház 2018 első negyedére valószínűsíti az MNB első kamatemelését, és lehetségesnek tartja azt is, hogy a jegybank a nem konvencionális enyhítési eszköztár egyes elemeit már az idén eltávolítja a monetáris politikából. Cristian Maggio szerint ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy az MNB a monetáris irányváltás előtt további nem konvencionális enyhítési lépéseket tesz.A Morgan Stanley bankcsoport londoni befektetési részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó főközgazdásza, Pasquale Diana a kamatdöntő ülést és annak közleményét kommentálva ugyanakkor közölte: a monetáris tanács közleménye megerősíti a cég azon véleményét, hogyDiana szerint erre vall, hogy a vártnál kissé nagyobb mértékben csökkent a három hónapos betéti eszközben elhelyezhető banki likviditás felső korlátja, és az is, hogy az MNB megítélése szerint növekedtek a lefelé ható inflációs kockázatok.A Morgan Stanley vezető londoni közgazdásza is kiemelte azt a véleményét, hogyHangsúlyozta azonban, hogy a Morgan Stanley várakozása szerint az erőteljes gazdasági növekedés ellenére is valószínűtlen a magyar monetáris politika normalizálásának elkezdése 2018 kései szakasza előtt.