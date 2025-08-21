  • Megjelenítés
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit

Már meghallgatható a Portfolio Checklist adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy sokakat érhet meglepetés, amikor megpróbálják igényelni az Otthon Start program 3 százalékos hitelét, hiszen az önerő nem minden esetben lesz az áhított 10 százalékos szinten. Abban sem lehetett bízni, hogy a bankok ezt, illetve az illetéket szívesen fedeznék piaci alapú személyi kölcsönből. Vendégünk Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője volt. A második részben a Munkácsot ért orosz rakétatámadás hátteréről beszélgettünk Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Otthon Start - (01:35)
  • Orosz rakétatámadás Munkácson - (17:19)

