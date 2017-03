A dokumentumot jóváhagyó "huszonhetek" sajnálatukat fejezték ki a britek távozása miatt, azonban leszögezték, hogy "készen állnak a most következő folyamatra", és reményüket fejezték ki, hogy az Egyesült Királyság a jövőben is közeli partnere marad az uniónak.

May: sosem hagyjuk el Európát 2017.03.29 14:45

Theresa May brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság az Európai Unió intézményrendszeréből lép ki, de Európát soha nem hagyja el.

May, aki a brit kilépési folyamat elindításáról szóló szerdai brüsszeli bejelentés után szólalt fel a londoni alsóházban, hangsúlyozta: London továbbra is az EU-tagországok szoros és elkötelezett szövetségese marad, annál is inkább, mivel a világnak most nagyobb szüksége van a liberális demokrácia Európában honos értékeire, mint valaha, és az Egyesült Királyság is magáénak vallja ezeket az értékeket.

Theresa May hangsúlyozta azt is - és ez a kilépési folyamat elindításáról Brüsszelben átadott, szerda délután Londonban részleteiben ismertetett levélben is kiemelt helyen szerepel -, hogy a brit kormány "merész és nagyratörő" szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak.

A levél szerint - amelyet Sir Tim Barrow brit EU-nagykövet kézbesített Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének - e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló egyezménynél, hogy magában foglalhassa egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási szektort is. Ez arra utal, hogy a britek még nem nyugodtak bele, hogy elveszítik London vezető szerepét a bankvilágban. (MTI)