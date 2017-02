Újabb kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen

Ahogyan az várható volt , az Európai Bizottság hétfőn úgynevezett adminisztratív levelet intézett a magyar hatóságokhoz, tájékoztatást adva az atomtörvény december 6-i módosításáról kialakított álláspontjáról - értesült a BruxInfo A levélben - ami még nem jelenti a kötelezettségszegési eljárás megindítását - a testület az értesülések szerint nagyon határozottan fogalmaz, két pontból is ellentétesnek nevezve a magyar lépést az Euratomról szóló szerződés rendelkezéseivel.A Bizottság egyfelől azt nehezményezi, hogy Magyarország nem jelentette be (nem notifikálta) a törvény módosítását annak elfogadása előtt, holott az Euratom-szerződés értelmében ez lett volna a kötelessége. Másfelől a módosított atomtörvényt azért sem tartja összeegyeztethetőnek a szabályokkal, mert azzal, hogy beleszólást enged a kormánynak a nukleáris energiával összefüggő engedélyezési eljárásokba, a Bizottság szerint aláássa a magyar nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét.Az EU-ügyekben jól informált portál úgy tudja, hogy a testület arról is tájékoztatja a magyar felet, hogy az elvégzett értékelés alapján szándékában áll a kötelezettségszegési eljárás megindítása.Az Országgyűlés december elején szavazta meg a törvényszöveget, ami arra hatalmazza fel a kormányt, hogy saját hatáskörben, rendelet kibocsátásával egyedileg eltérjen az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezésről szóló döntéseitől. A Bizottság Jávor Benedek magyar EP-képviselő és a Greenpeace megkeresésére szinte azonnal górcső alá vette, hogy a törvény összhangban áll-e az Euratom-szerződés rendelkezéseivel.Jávor Benedek decemberben azt nyilatkozta a BruxInfónak, hogy két okból is aggályosnak tartja ebben a formában a jogszabályt. Először is azért, mert a kormány rendeletalkotási lehetősége (tudniillik, hogy eltérhet a normális engedélyezési eljárástól) csorbítja a nukleáris hatóság függetlenségét, ami az európai nukleáris szabályozás egyik sarokkövének számít. Másodszor: a törvény meglátása szerint leszűkíti a jogorvoslat lehetőségét a civil szervezetek és mások számára, ami az OAH által a közigazgatási eljárás során kiadott engedélyek esetén biztosítva van, a kormányrendeleteknél azonban nincs.