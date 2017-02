Vendégmunkások nélkül nincs olimpia

Nincs más megoldás, fel kell készülni a vendégmunkások tömeges importjára.

Ilyenkor a legszigorúbb közbeszerzési eljárás során is végül csak mellékes szempont lesz, hogy mekkora költségek szerepelnek a szalagavató ünnepséghez igazított ajánlatokban.

A szerzők közgazdászok.

Az ország munkaerő tartalékai elfogytak, nincs bevonható ember. A Kopint-Tárki feldolgozóipari konjunktúra-tesztje szerint mindössze két év leforgása alatt - 2014 áprilisa és 2016 áprilisa között -Ezzel éppen ellentétes módon a kereslethiányt, mint termelésnövekedést akadályozó tényezőt említő vállalatok aránya 80%-ról 32%-ra csökkent. Bebizonyosodott, amit korábban csak modellezéssel lehetett bizonyítani: a posztkommunista átmenet terheit még mindig magával cipelő magyar gazdaság teljesen rugalmatlan. Potenciális növekedése 2% alatt van. Ha ennél egy picit jobban begyorsul a termelés - mint éppen most -, máris érvényesül a munkaerőkorlát fékező hatása. Az Európai Bizottság még frissebb, 2017 első negyedévét is figyelembe vevő, továbbá a szolgáltatásokra is kiterjedő felmérése szerint a régiós országok közül továbbra is messze nálunk számoltak be a legkritikusabb helyzetről a cégek.Az építőiparra nézvést szisztematikus adatgyűjtés egyáltalán nincs, de minden beszámoló és tapasztalat azt mutatja, hogy az országban annak ellenére is drámaian súlyos a munkaerőhiány, hogy 2016-ban az ágazat termelése volumenben 19%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál.Semmi ok nincs azt feltételezni, hogy a következő 7-10 évben a helyzet alapvetően megváltozna, hogy megszűnne a kivándorlás elszívó hatása. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a kormány tervei szerint már az idén megkezdődnek a Paks-II-vel kapcsolatos tervezői-kivitelezői munkák, akkor az olimpiai fejlesztésekre végképp nem marad ember. A jelenleg közmunkában foglalkoztatottak sem jelentenek mozgósítható tartalékot: nem ott élnek, ahol építkezni kell, és a meglévő tapasztalatuk, tudások is inkább a mezőgazdasághoz kötik őket.Már ha egyáltalán lesz honnan meríteni (Ukrajna, Románia, ázsiai volt szovjet köztársaságok?), ha át lehet hidalni a nyelvi korlátokat, és a kormány is rászánja magát az elriasztóan szigorú munkavállalási-letelepedési szabályok lényeges mértékű liberalizálására.Van két másik gond is, amit legjobban az autópálya-építések hazai történetével lehet illusztrálni. Látszólag ez más jellegű a műszaki feladat, mint az olimpiai helyszínek megépítése. Mégis van egy döntő fontosságú közös vonás: előre eldöntött határidőre kell befejezni a munkát. Az olimpia esetén ez biztosan elkerülhetetlen, az autópálya-építéseknél az átadási határidőket a négyévenkénti választásokhoz igazították. A politika már csak ilyen. A közbeszerzési pályázatok ezért itt elsősorban arról szóltak, hogy akad-e olyan fővállalkozó, aki a politikai naptárban megcélzott időpontra tervezett, az autópálya használatba adását jelképező szalagavató ünnepségeknek a megrendezéséhez határidőre "leszállítja" az elkészült útszakaszt. A szorító határidő a piac szereplőit is ésszerűtlen döntésekre, folyamatosan megkérdőjelezhető pályázatok benyújtására kényszeríti. Ha a normálistól elszakított követelmények vállalása válik normává, mert minden stadion és minden szálloda egyaránt sürgős, akkor csak korlátozott eredmények várhatók a piaci versenytől.Ha egy kis országban a múltbeli tapasztalatokhoz képest sok építkezés egyszerre indul, akkor nemcsak munkaerőből, de tőkejavakból is biztosan hiányok lesznek. Nem lesz elég daru, konténer, konténer-szállító, betonkeverő, sőt homok és sóder sem. Az a magyar vállalkozó, aki rendelkezik ilyesmivel, okkal és joggal az égbe fogja feltornászni a bérleti díjakat és az árakat. És ugyanez fog történni akkor, ha mindezeket a javakat külföldről kell behozni.A magyar autópálya-építése tanulsága az, hogy amíg az építési piacon a politikai határidők vállalása által felkorbácsolt kereslettel a kínálat nem képes lépést tartani, addig korrupció, összebeszélés, kartellezés nélkül is érvényesül az eladók piaca. Hogy ez mennyiféle negatív következménnyel jár azt Kornai János hiány-elméletéből pontosan tudni lehet. Akármilyen gondosak a kiegyensúlyozott piaci helyzetre bazírozott költség-kalkulációk - akár a Pricewaterhouse Coopers 2015-ös számítása, akár egy mai adatokra épülő frissebb számítás -,A közelmúltbeli autópálya-építések másik tanulsága, amire érdemes lenne már most gondolni, hogy mi fog történni az olimpiai létesítmények (és még egyszer említjük: Paks-II) átadása után.Az érintett cégek mindent meg fognak tenni a zsugorodó megrendelések piacán való továbbélésért. Csökkenteni fogják áraikat, s ezek fényében egyszer csak irreálisan magasnak fognak tűnni a korábbi fajlagos kivitelezési árak. Az egész ország korrupciót fog kiáltani, nagyjából akkor, amikor majd az Állami Számvevőszék utólagosan vizsgálni fogja a befejezett projekteket. Pedig csak annyi történt egy kisméretű ország alaposan túlvállalta magát.