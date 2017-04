Volt európai kormányfők, miniszterek ítélték el a lex CEU-t

Csaknem ötvenen írták alá a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) nevű elemzőközpont honlapjára feltöltött nyílt levelet , köztük Alexander Stubb volt finn, Bajnai Gordon volt magyar és Marek Belka volt lengyel miniszterelnök, Javier Solana, az unió egykori külügyi főképviselője, Jaap De Hoop Scheffer korábbi NATO-főtitkár, Emma Bonino volt olasz és Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter, illetve Pascal Lamy, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egykori főtitkára.A nyílt levélben a következőket írják:"Az elmúlt 24 órában a magyar parlament gyorsított eljárásban fogadott el egy törvényt, melyet arra szabtak, hogy a Közép-európai Egyetem (CEU), az egyik legtekintélyesebb európai akadémiai intézmény bezárásához vezessen.Ahhoz, hogy a CEU tovább tudjon működni Magyarországon, az új törvény előírja, hogy New Yorkban is hozzon létre egy egyetemi kampuszt, emellett egy kétoldalú oktatási egyezményt is szükségessé tesz Magyarország és az USA szövetségi kormánya között, miközben utóbbinak nincs joga oktatási ügyekben egyezményeket kötni.Bár Orbán Viktor miniszterelnök azt emlegeti, hogy az egyetemek közötti verseny méltányosságáért aggódik, ezek a teljesíthetetlen feltételek kimondottan egy független egyetemet céloztak meg. Ez egy támadás az akadémiai szabadság ellen az Európai Unióban. Ha a CEU-nak be kell zárnia, az uniós támogatásból folyó kutatásokat fog veszélyeztetni, mivel megszakítja azokat a tudományos projekteket, amelyekben a CEU részt vesz.A múltban az uniós országok külügyminiszterei jogosan szót emeltek a török akadémikusok és hallgatók megfélemlítése ellen Törökországban, és az orosz próbálkozások ellen is, amelyek a szentpétervári Európai Egyetem bezárását célozták. Mégis mindeddig hallgattak a független hangok elnyomására irányuló legutóbbi magyar kísérletről, ami felveti a képmutatás és a kettős mérce vádját.Úgy hisszük, az Európai Uniónak bizonyítania kell elköteleződését a liberális értékek mellett a határain belül épp úgy, mint azokon kívül.Arra kérjük az uniós országok kormányait, vezetőit és az Európai Bizottságot, hogy nyíltan ítélje el a magyar kormány akadémiai szabadságra mért támadását, és sürgesse Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy tartsa be az EU-szerződés 2. cikkében foglalt alapelveket és alapértékeket, és vonja vissza azokat a törvényeket, amelyek ellentmondanak ezeknek."