Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a kriptodeviza-szektor második legnagyobb szereplőjéről az Ethereumról beszélgettünk, amelynek piaci kapitalizációja már meghaladja a legnagyobb tőzsdén lévő európai cég kapitalizációját. A témában Nagy Viktor, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. A másor második részében arról volt szó, hogy az első negyedévi hatalmas robbanás után a második negyedévben is folytatódott a TBSZ-számlák rekordgyorsaságú felfutása. A friss adatokat, trendeket Süle-Szigeti Bulcsúval a Portfolio pénzügy rovatának elemzőjével tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ethereum – (01:28)
  • Makronaptár – (14:40)
  • TBSZ – (16:15)

