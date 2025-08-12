  • Megjelenítés
 
Egyetlen szektoron múlik a tőzsdék sorsa - Innen lehet tudni, ha jön az összeomlás

Az amerikai részvénypiac az elmúlt hetekben új csúcsokat döntött, elsősorban a nagy technológiai vállalatok kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Ugyanakkor egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy az indexek raliját egy rendkívül szűk, a mesterséges intelligencia narratívára épülő részvénykör hajtja. A probléma ezzel, hogy ha az AI-trade sérül, azt az egész piac meg fogja érezni. A masszív beruházások és a lassú megtérülés mellett pedig nem is nehéz olyan tényezőt találni, ami kigáncsolhatja az AI-sztorit. Mint sok másik esetben, most is a kötvénypiac jelezheti előre, hogy mi vár a részvénypiacra.

Szűk rali

Az elmúlt hetekben csúcsokat döntöttek az amerikai részvénypiacok, elsősorban a nagy technológiai részvények jó teljesítményének köszönhetően. Egyre hangosabbak azonban azok a hangok, melyek szerint a piac számára nem feltétlen egészséges, hogy valójában a részvényeknek csak egy szűk csoportja hajtja az indexek raliját. Az AI-trade gyakorlatilag évek óta fűti az emelkedést a tőzsdéken, és az egyre feszítettebbé váló értékeltségek, valamint a tőzsdei lufira utaló jelek mellett jogosan merül a fel a kérdés a befektetőkben: mi jelentheti a legnagyobb veszélyt az AI-ralira?

Michael Hartnett, a Bank of America vezető részvénypiaci stratégája legfrissebb elemzésében hosszasan tárgyalja, hogy a mostani részvénypiaci szárnyalás nagyon szűk bázison nyugszik, és lényegében egyetlen, rendkívül tőkeigényes narratívára épül. De még mielőtt az AI narratívába belemennénk, néhány szám a piac koncentrációjáról:

Az Egyesült Államok 10 legnagyobb tőzsdei cége jelenleg az amerikai részvénypiac rekordot jelentő 76 százalékát teszi ki (piaci kapitalizáció alapján).

