Egyetlen szektoron múlik a tőzsdék sorsa - Innen lehet tudni, ha jön az összeomlás

Szűk rali
Az elmúlt hetekben csúcsokat döntöttek az amerikai részvénypiacok, elsősorban a nagy technológiai részvények jó teljesítményének köszönhetően. Egyre hangosabbak azonban azok a hangok, melyek szerint a piac számára nem feltétlen egészséges, hogy valójában a részvényeknek csak egy szűk csoportja hajtja az indexek raliját. Az AI-trade gyakorlatilag évek óta fűti az emelkedést a tőzsdéken, és az egyre feszítettebbé váló értékeltségek, valamint a tőzsdei lufira utaló jelek mellett jogosan merül a fel a kérdés a befektetőkben: mi jelentheti a legnagyobb veszélyt az AI-ralira?
Michael Hartnett, a Bank of America vezető részvénypiaci stratégája legfrissebb elemzésében hosszasan tárgyalja, hogy a mostani részvénypiaci szárnyalás nagyon szűk bázison nyugszik, és lényegében egyetlen, rendkívül tőkeigényes narratívára épül. De még mielőtt az AI narratívába belemennénk, néhány szám a piac koncentrációjáról:
Az Egyesült Államok 10 legnagyobb tőzsdei cége jelenleg az amerikai részvénypiac rekordot jelentő 76 százalékát teszi ki (piaci kapitalizáció alapján).
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés