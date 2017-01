A bérleti díjakat is megemelheti az építőipar várt robbanása

A KSH gyorstájékoztatója szerint 2016 novemberében az építőipari termelés volumene 14,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A termelés mindkét építményfőcsoportban csökkent: az épületek építése 2,5, az egyéb építményeké 25,7%-kal. Az egyéb építmények építésének visszaesését elsősorban az uniós forrásból végzett munkák 2015. év végi befejeződése okozta. Novemberben a legnagyobb mértékben a közműépítő vállalkozások termelése maradt el az előző év azonos időszakitól. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján novemberben az építőipar termelése 1,7%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest.Bár a 2016-os tényadatok még nem jelzik a felfutást, a Futureal Development vezérigazgatója szerint, amit részben az állami megrendelések, részben pedig a meglóduló újlakás-piaci keresletre adott fejlesztői válasz generál.Hozzátette ugyanakkor, hogy mivel az építőipari kapacitás a válság alatt számottevően csökkent, mégpedig elsősorban a munkaerő külföldre vándorlása, illetve pályamódosítása miatt,

Kapcsolódó cikkek: Valami nagyon furcsán működik a magyar építőiparban

"A drasztikus munkaerőhiány és a garantált bérminimum emelése az építőiparban számottevő bérnövekedést eredményezett, és ennek a folyamatnak még messze nincs vége" - fogalmazott Tatár Tibor. A szakember úgy látja, jelentős részben ennek tudható be a kivitelezési költségek emelkedése, de a Futureal tapasztalatai szerint a megnövekedett kereslet nyomán az építőanyagárak is növekedésnek indultak. Ezek együttes hatásaként arra számít, hogy"Ez a költségemelkedés az irodapiacon a bérleti díjak növekedését vonja maga után, amit az is valószínűsít, hogy az üresedési ráta 10 százalék körüli értékre csökkent, vagyis megélénkült a bérlői kereslet" - véli a szakember, akinek várakozásai szerint az új projektekben