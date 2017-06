A ház, amely minden Budán dolgozó álma lehet (X)

A Buda központi részén irodát kereső cégek komoly gondban lehetnek, különösen, ha modern, minden igényt kielégítő irodaházba költöznének, hiszen az ilyen fejlesztésekre alkalmas telkek száma limitált. Az átlagos telekméret Bel-Budán jóval kisebb, mintsem, hogy azokra önmagában több ezer négyzetméteres szintterületű irodaházakat lehessen fejleszteni, míg több szomszédos telek egyesítésére eleve kevés esély mutatkozik a magas beépítettségi aránynak köszönhetően.

Forrás: Hill Side Irodaház

A budai oldal egyik legprominensebb környékén, az Alkotás utca és Csörsz utca kereszteződésében épülő Hill Side Irodaház a ritka kivételek egyike, amelyik ezt a piaci űrt igyekszik kitölteni, és lehetőséget kínálni a már most is élénk üzleti- és lakóövezet határán irodát bérelni kívánó cégek számára, hogy egy valóban jövőbe mutató fejlesztésbe költözhessenek. A Hill Side Irodaház mintegy záróköve lesz a számos irodaházat felvonultató környéknek, mely egyedülálló zöld mikrokörnyezettel rendelkezik a szomszédos Gesztenyés kertnek és a TF Sportpályáinak köszönhetően, impozáns kilátással a Hegyvidék zöld domboldalára.Az irodaház közvetlen környezetében széles körű szolgáltatás-mix érhető el: fitnesz központ, uszoda, élelmiszerbolt, mozi, szálloda, konferencia központ, éttermek, posta, orvosi rendelő, patika, benzinkút, ezek mind az ide költöző bérlők dolgozóinak, vendégeinek kényelmét szolgálják.

Forrás: Hill Side Irodaház

A Hill Side Irodaház a tervek szerint közel 22 000 négyzetméter bérbeadható területet foglal majd magába. Az irodaterületeket a Csörsz utcai főbejáraton keresztül nyíló, a budapesti irodapiacot tekintve egyedülálló méretű, közel 500 négyzetméteres, exkluzív belsőépítészeti kialakítással tervezett lobbyn keresztül lehet majd megközelíteni, impozáns első benyomást nyújtva majd az idelátogatóknak. Az előcsarnok körül a földszinten a Csörsz-utcáról nyíló főbejárat mellett kereskedelmi egységek, több mint 500 négyzetméter területen étterem-büfé-kávézó szolgáltatások, valamint a bérlők számára közös használatú tárgyalóblokk kap helyet. A tárgyalók egybenyitva 100 fős konferencia teremként is hasznosíthatók lesznek.A 3000 négyzetméter alapterületű egybefüggő irodaszintekre három liftmagon keresztül lehet feljutni, ahol akár nyolc önálló bérleményi egység is kialakítható. A 4-7. emeleteken az irodaegységekhez teraszok is tartoznak, amely nagyon kedvelt a bérlők körében. Az autóval érkezők kényelmét 387 parkolóhely szolgálja három mélygarázs szinten elosztva és ugyanitt találhatóak a modern irodaházakból ma már elengedhetetlen bicikli tárolók és zuhanyzó, öltöző egységek is. Emellett kezdetben egy tucat elektromos töltőállomás kerül telepítésre, mely kontingens tovább bővíthető, ahogy nő az elektronos autók száma.A Hill Side Irodaház további különlegessége, hogy kéthéjú üveghomlokzattal lett tervezve, melynek speciális, alacsony hőátbocsátású üvegezése a külső árnyékolók előnyeit váltja ki. A homlokzaton váltakozik a parapetes, illetve a szintmagas üvegezés, érdekes játékot adva az épület megjelenésének.

Forrás: Hill Side Irodaház

, - a már most is, de a jövőben még inkább előtérbe kerülő -. A rugalmas belső kialakítású irodaterek természetes fényellátottsága kiemelkedő lesz, köszönhetően a domborzati viszonyoknak és a szomszédos épületektől való távolságnak, ideális munkakörnyezetet teremtve a dolgozók hatékony munkavégzéséhez. Emellett a Hill Side Irodaházban különleges hangsúlyt helyeztek a környezettudatosságra, amit jól mutat, hogy az irodaház LEED Gold, vagyis a minősítési rendszer egyik legmagasabb fokozatát nyerte el.A Hill Side Irodaház egy olyan inspiratív munkakörnyezet lesz, amely ötvözi a pulzáló belvárost, az üzleti szféra célorientáltságát és a Hegyvidék nyugalmát, hűen tükrözve a fejlesztés kezdetén célként kitűzött értékeket: "Elegant, Urban, Green".

Forrás: Hill Side Irodaház

Forrás: Hill Side Irodaház

Forrás: Hill Side Irodaház