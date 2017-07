A jövő generációt már nem lehet pénzzel meggyőzni

Harc a munkavállalókért

A jövőben komoly harc bontakozhat ki a szakképzett és megfelelő tudással bíró irodai dolgozókért. A munkavállalók céghez csábításában azonban némi átalakulás várható,, amikor dönt egy-egy állásajánlat elfogadásáról., ezért a jövő irodáit is ennek megfelelően kell kialakítani mind szerkezetében, mind pedig berendezésében. A cégek körében éppen ezért népszerű megoldásnak számít a built-to-suit rendszerű irodaház fejlesztés, vagyis amikor már az építés során beleszólhat a bérlő a kialakításba, ezzel is lehetővé téve, hogy a HR szempontokat is maximálisan érvényesíthesse a munkakörnyezet megteremtésében. Szakembereket kérdeztünk meg arról, hogy a irodák kialakítása milyen trendek és szempontok szerint történhet, legyen szó azok külsejéről és belső szerkezetéről, valamint a berendezéséről.

Forrás: Kinnarps

Hogyan lehet testre szabni az irodát?

A WING volumen tekintetében Magyarország vezető irodafejlesztője, és a cég jelentős személyre szabott irodaházépítési tapasztalattal is rendelkezik. Az Allianz, az E.ON, a GE, az MTVA, a Corvinus Egyetem és az Európa Unió már felépült központjain kívül, jelenleg a Magyar Telekom csoport részére építi irodaházát, és az Ericsson székházzal egybeépített K+F központját fejleszti a Duna-partján.Mint a cég szakemberei elmondták,, hiszen ezek határozzák meg a bérleti feltételeket, és maga a tervezés is ezek alapján indul el. Természetesen előfordul, hogy menet közben többször is új kérések merülnek fel a bérlők oldaláról, amihez a fejlesztőnek lehetőség szerint alkalmazkodnia kell.A bérlő számos területen határozhatja meg, hogy végeredményben milyen új cégközpontra vágyik, kezdve az üzleti megfontolásoktól a megvalósítás kérdésein át a dolgozói szempontokig, mondták el a WING szakemberei. A műszaki paramétereken túl a bérlők számára alapvetően fontos tényezők, hogy hol lesz az új cégközpont, mikor lehet beköltözni, és milyen költségtényezői lesznek. Valamint mivel egy még nem létező házról van szó, kiemelt figyelmet kapnak a garanciák és a fejlesztői referenciák.

Forrás: Kinnarps

Mitől más egy személyre szabott fejlesztés?

A műszaki elvárások kapcsán nagy a szórás, van olyan bérlő, aki teljesen átgondolt, részletes specifikációval érkezik, és van olyan is, akinek végig segíteni kell a választás/döntés folyamatában. A WING szakemberei szerint, fontos arról is beszélni, hogy. Ide tartozik, hogy az új munkahely könnyen és flexibilisen megközelíthető legyen mind tömegközlekedéssel, mind pedig manapság egyre nagyobb arányban kerékpárral. És ebből adódóan szintén fontos, hogy a kerékpárral munkába járók számára biztosított legyen a tároló és az öltöző.A személyre szabott fejlesztések nem feltétlenül kerülnek többe egy spekulatív jellegű beruházásnál, a bekerülés költsége az egyedi igényektől függ, de biztos, hogy sokkal hatékonyabb, mert igaz, hogy eleinte több munkával, koordinációval jár, mint egy spekulatív projekt, de kevesebb a marketing és az üresen állás - mondták el a WING szakemberei. Nem is beszélve arról, hogy ha minden a terv szerint alakul, akkor nem kell épületrészeket bontani, vagy átépíteni. Ha egy cég a személyre szabott megoldást választja, a fejlesztő felelőssége, hogy optimális megoldás szülessen, és szakmai indokokkal jelezze, ha valamely kérés nem, vagy csak másképp valósítható meg. A fejlesztő szempontjából a személyre szabott fejlesztés értelemszerűen nagyobb kihívás, de mindenképpen megéri. Jelentős szakértelmet követel, ugyanakkor a bérlő megléte segíti a projekt finanszírozhatóságát.