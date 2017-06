Az összes ágazatot lehagyta tavaly a hazai ingatlanpiac

2016 első negyedéve és 2017 első negyedéve között 56,4 százalékos bővülés ment végbe a hazai ingatlan-szolgáltatások ágazatában, amivel az összes többi ágazatot maga mögé tudta utasítani. Az ingatlanbefektetéseken belül az irodapiaci tranzakciók domináltak 65 százalékkal, míg a zöld- és barnamezős fejlesztések együtt 17 százalékot tettek ki.

A vasárnapi zárva tartás eltörlésének hatására nőtt a befektetési érdeklődés a kiskereskedelmi ingatlanok iránt is, ami jelenleg az összes tranzakció 6 százalékát adja. A vásárlások legnagyobb része intézményi befektetőkhöz, ingatlanalapokhoz volt köthető (41 százalék), kisebb részben egyéni vásárlók (18 százalék) és fejlesztők (12 százalék) voltak jelen. A vállalati vásárlók és más szereplők összesen 29 százalékot tettek ki. Az értékesítők 46 százaléka volt fejlesztő, 27 százaléka pedig intézményi befektető, a maradék rész pedig a vállalati értékesítések és a magánszemélyek között oszlott meg, bár ez utóbbi a 10 millió euró feletti kategóriában meglehetősen ritkaságnak számít.Az előző évhez képest nőtt a hazai befektetők aránya elérve az 53 százalékot, szemben a megelőző év 33 százalékos értékével. A külföldi befektetők közül az EU-n kívüliek aránya meghaladta az uniós befektetőkét, előbbi 29, utóbbi 18 százalékos értékkel.A korábbi évekhez hasonlóan az ingatlanügyletek aránya 2016-ban is nőtt (47 százalékkal), a részvényügyletek részaránya viszont csökkent. A fejlesztési ügyletek kétharmadát eszközátruházásként azonosították, míg a portfólióügyletek aránya 40 százalék volt. Ennek legnagyobb részét európai volumenű tranzakciók adták, de előfordultak helyi portfólióértékesítések is.