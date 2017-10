Brutális pénzekkel vadásznak az ingatlanjainkra

Az alacsony hozamkörnyezet egyre inkább arra sarkallja a megtakarítókat, hogy a bankbetétek felől a magasabb hozamot biztosító befektetések irányába mozduljanak. Ennek egyik módja az ingatlanba történő befektetés, vagyis lehet szó közvetlen ingatlanvásárlásról, vagy akár kisebb összeggel is elérhető ingatlanalapokon keresztüli hozamszerzésről. Egyre élénkebb az érdeklődés az ingatlanbefektetési alapok iránt, megnőtt a hozzájuk beáramló tőke, aminek hatására hozamtermelési kényszer alakult ki, így az ingatlan kitettség növelésére, vagyis egyre több ingatlan vásárlásra vannak ösztönözve.Az alapok portfoliójában többnyire irodaházak, logisztikai és kiskereskedelmi ingatlanok, ritkább esetben lakóingatlanok találhatóak, ezek bérbeadásából, illetve a megvásárolt ingatlanok értéknövekedéséből tehetnek szert jövedelemre és biztosíthatják a befektetők által elvárt hozamszintet. A likviditás megtartásának érdekében azonban nincs a teljes vagyonuk ingatlanokban, rövid lejáratú állampapírok, illetve bankbetétek is részei a portfóliónak.Az alapok népszerűségét a számok is alátámasztják, közel, amifelel meg tavaly év végéhez képest. A növekedésében egyértelműen szerepet játszik az élénk ingatlanpiac, ami a lakóingatlanok mellett a kereskedelmi és ipari ingatlanok felértékelődését is maga után vonja. Az értéknövekedés azonban azt is jelenti, hogy a későbbi vásárlások során csak egyre drágábban tudnak ingatlanokhoz jutni, ami természetesen a hozamszintekre is hatással van.

Biró Gergely vezérigazgató Diófa Alapkezelő A Dunaholding Brókerháznál dolgozott vezető elemzőként, majd a társaság vezérigazgató- helyetteseként, ezzel párhuzamosan a cég tulajdonában álló alapkezelő ügyvezető igazgatója volt. 2002 és 2010. között a DIMENZIÓ... Tovább »

Máté Ferenc vezérigazgató helyettes Duna House Holding Nyrt. Máté Ferenc a közgazdasági tanulmányait (MSc.) a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végezte. 2005-ben pedig megszerezte a nemzetközi könyvvizsgálói végzettséget (ACCA, 2011-től FCCA), 2009-től... Tovább »

A kelet-közép-európai régióra általánosságban igaz az irodapiaci hozamszintek csökkenése. Ha a bérleti díjak nem változnak, akkor a növekvő kivitelezési költségek miatt a jelenleg Budapesten tapasztalható 6,25-6,5 százalék körüli irodapiaci hozamok a következő években tovább csökkenhetnek. A kiskereskedelmi egységek hozamszintje szintén csökkent az elmúlt években, de a legtöbb európai országhoz képest hazánkban még így is magasnak számítanak. A Váci utcában 5,5, az Andrássy úton 6 százalék az átlagos éves hozam, akárcsak a legnépszerűbb bevásárlóközpontok esetében, míg a retail parkoknál átlagosan 7,5 százalék.Megkérdeztük az OTP Ingatlanalapot, a Diófa Alapkezelőt és a Duna House csoport tagjaként, az Impact Alapkezelő Zrt. képviselőjét, hogyan tudnak reagálni a kereskedelmi ingatlanhozamok csökkenésére Magyarországon, illetve milyen ingatlanokat keresnek, hogy biztosítható legyen a megfelelő hozamszint az ingatlanalapoknál.elmondta, hogy a diverzifikáció segítségével csökkentik a különböző kockázatokat és optimalizálják a hozamszinteket, ezért az OTP Ingatlanbefektetési Alap portfóliójában az irodaházak mellett logisztikai- és bevásárlóparkok, bankfiókok, lakóingatlanok, valamint fejlesztési telkek is vannak. Annak érdekében, hogy a befektetőknek hosszú távon is értéket teremtsenek, az akvizíciós célpontot a jó lokációban lévő, gazdaságosan üzemeltethető, jó bérlői összetételű és stabil cash flow termelőképességű ingatlanok jelenthetik.Az erős versenyt az is mutatja, hogy az elmúlt időszakban jellemzően kész termékeket, azaz épületeket lehetett vásárolni, most viszont megjelent a kereslet és ezzel együtt a "licitálás" a majd csak 1-2 év múlva elkészülő ingatlanokra is. Az árverseny jelentős, de egy-egy ingatlanberuházás esetében nem csak az ár a döntő, hanem a tranzakció egyéb feltételei is.A hozamszintek fenntartására megoldás lehet a külföldi ingatlanvásárlás is. "Akvizíciós célpontokat már nézünk, elkezdtük felmérni a piacot, tárgyalunk külföldi ügynökségekkel. A környező országok közül elsősorban azok jönnek szóba, ahol az OTP csoport már jelen van és rendelkezik helyi piacismerettel, ami a lehetséges kockázatokat jelentősen csökkenti" - tette hozzáazt nyilatkozta, hogy érezhető az erős verseny a befektetési piacon. Több ingatlanalapot kezelnek, ezért az ügyfelek befektetési céljaihoz igazítják a stratégiájukat. Természetesen az új befektetési környezethez alkalmazkodni kell, ennek egy eszköze továbbra is a diverzifikált portfólió építése. A kezelt ingatlanportfolió 40 százalékát kiskereskedelmi egységek és 34 százalékát iroda ingatlanok teszik ki, míg 22 százalékot ipari ingatlanok képviselnek. Az utóbbi években a befektetési stratégia részeként, olyan termékeket is elhelyeztek a portfólióban, amelyek hosszú távon kapacitásbővítésre alkalmasak."Nem tapasztaljuk, hogy szűkült volna a kínálat, ezt mutatják az éves befektetési volumenek is, amelyek magasan kiemelkednek a 10 éves átlagból. Megszaporodott azon ingatlan száma, amelyek piacra helyezésével az eladók a válság hatására és a befektetői érdeklődés hiányában kivártak. Emellett pedig nem ritka, hogy már a tervasztalon elkel néhány kiválóan pozícionált új projekt. A mai piaci viszonylatra elmondható, hogy a befektetési termékek széles skálán mozognak." - nyilatkoztaA magyar piacon egyre nagyobb versenyt jelentenek a külföldi alapok és alapkezelők, akik leginkább Budapestre fókuszálnak, így a hozamok szinten tartásának egy másik alternatívája lehet, hogy a fővárosi befektetések mellett, a magyar ingatlanalapok vidéki vásárlással is bővítik a portfoliójukat. A magyar befektetési piac sokrétűbb, megvan a megfelelő helyismeret, amit előnyükre fordíthatnak a hazai befektetők akár a külföldiekkel szemben, ezáltal bátrabban dönthetnek a vidéki ingatlanok mellett. Arról, hogy várható-e hozamcsökkenés a jövőben, a Diófa Alapkezelő úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági és piaci előrejelzéseket figyelve, illetve a jelenlegi trendeket elemezve a piac elérte azt a szintet, amelynél drasztikus csökkenésre már nem számítanak a következő években.elmondta, hogy az elmúlt években jelentős áremelkedésen van túl a lakóingatlanpiac, amit nem tudott lekövetni a bérleti díjak növekedése. Emiatt a bérleti díj hozam valóban lecsökkent ebben a szegmensben is. Jelenleg is 5-6 százalékos bruttó bérbeadói hozammal lehet vásárolni lakásokat a piacon. "Annak érdekében, hogy megfelelő hozamszintet tudjunk elérni a befektetőink számára, törekszünk arra, hogy a portfóliónk túlnyomó része ténylegesen be legyen fektetve ingatlanokba. Az alap vagyonának jelenleg 70 százaléka van befektetve lakásokba. Ki szeretnénk használni azt az előnyünket, hogy a lakóingatlanok az egyedi eszközök mérete miatt, továbbá a szegmens egyéb sajátosságaiból következően lényegesen likvidebbnek tekinthető, mint a többi ingatlantípus."Természetesen nagyban támaszkodunk a Duna House ingatlanközvetítési tapasztalatára és piaci jelenlétére. Ez nagy segítséget jelent a lakásalap számára nem csak az ingatlan megvásárlásakor és eladásakor, de a hasznosításkor is. Jelenleg a lakásportfóliónk több, mint 90 százaléa ki van adva, ami egy kiemelkedően magas aránynak számít. A magasabb hozam elérése érdekében nem zárjuk ki a jó gazdasági eredményekkel rendelkező nagyvárosokban, vagy új építésű projektekbe történő befektetések lehetőségét sem. A DH-val való szinergiának köszönhetően tudtunk vásárolni Debrecenben egy nagyobb lakásportfóliót, ami szintén jótékonyan járult hozzá a hozam növeléséhez. Természetesen a hozamunk nem csak a bérbeadásból származik, többek között a lakások értéknövekedése, az értékteremtő beruházások és a jó vásárlások szintén képesek növelni az eredményt. Az első magyarországi lakásalapként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly nyári indulásunktól számítva 8 százalék feletti évesített hozamot tudtunk befektetőink számára elérni." - tette hozzá