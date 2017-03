Csodás volna, ha Oslo lehetne Hajdúszoboszló!

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Klikk a képre! A teljes 30-as lista A teljes 30-as lista

Klikk a képre! Így helyezkednek el a világtérképen a top befektetési célpontok Így helyezkednek el a világtérképen a top befektetési célpontok

A MIPIM első napjáról szóló beszámolónkat, benne képgalériával és a magyar standon zajlott panelbeszélgetés videójával, itt olvashatják: 2017.03.14 19:00 Felhőkarcolós a látkép Budapest jövőjében?

A MIPIM idejére minden fejlesztő, tanácsadó, befektető és város komolyan készül friss, érdekes, izgalmas információkkal, közleményekkel. A JLL például a " Investment Intensity Index - Globa Top 30 "-as anyaggal, melyből kiderül, hogy mely városokban (régiókban) van jelenleg a legélénkebb befektetési aktivitás. A lényeget eláruljuk már most. Budapest, annak ellenére, hogy valóban egyre jobb célpont és mostanában már német alapok is újra felfedezik maguknak az országot , jelenleg nem fért rá a harmincas listára.Röviden, Európa északnyugati fele és Észak-Amerika. Néhány ázsiai és ausztrál kakukktojást leszámítva ez a két régiója van a világnak, ahova az ingatlanpiaci befektetések jelentős része áramlik. A nagy versenyben, hiszen ez tényleg egy komoly küzdelem a befektetésre váró tőkéért, a városok és régiók például itt a MIPIM-en is megpróbálnak mindent megtenni, köztük természetesen a magyar főváros is, hogy ezen a listán minél előkelőbb helyen szerepeljenek a jövőben. A világ üzleti központjait, az őrült tempóban fejlődő technológia cégek otthonait, és 'safe haven' országokat, városokat azonban nehéz utolérni, hiszen a válság óta továbbra is az egyik legfontosabb (bár lassan múló, halványuló) befektetési szempont a biztonság, a kockázatok csökkentése.Az első tíz város élén Oslo, utána pedig sorrendben London, München, Edinburgh (Brexit ide vagy oda), a Szilícium-völgy, Frankfurt, Dublin, Sydney, New York és Koppenhága.Ezt a kettősséget és a nehéz befektetői dilemmát erősíti meg az a beszélgetés is, amit a MIPIM első napja végén megrendezett fogadáson egy német befektetővel kötetlenül folytattunk. Bár lassan megjelennek újra a kimondottan konzervatívnak számító befektetők is Magyarországon (nagyon lassan, nagyon kis volumenben, de érkezgetnek), a folyamatosan új lehetőségeket kereső szakember szerint komoly nehézséget jelent a végső döntéshozókon keresztülvinni egy esetleges magyarországi akvizíciót, a még mindig vonzó hozamszintek ellenére is. Mi természetesen első sorban hazánkra voltunk kíváncsiak, de lokálpatriótaként megkönnyebbülve vettük tudomásul, hogy nem csak mi vagyunk még mindig a szamárpadon náluk, hanem szinte a teljes régiónk, a világ nálunk kockázatosabb részeiről pedig nem is beszélve.Az okok között továbbra is az országunk, de leginkább a piacunk mérete, az ottani (ez esetben német) sajtó Magyarországot bemutató hírei, ami jelenleg inkább negatív, illetve a világ biztonságosabbnak vélt másik felén, de a budapestihez hasonló megtérüléssel kecsegtető piacokra való koncentrálás található. A szakember elmondás szerint például Ausztráliában a magyarhoz hasonló, 6-7%-os hozamon tudnak befektetni az ottani irodapiacon. Ez pedig, annak ellenére, hogy a világ másik felén van, olyan előnyt jelent, ami miatt Sydney és Melbourne például fel tudott kerülni a fenti top 30-as listára, Budapest és úgy általában egyetlen kelet vagy dél-európai város pedig nem.A budapesti jelenlét a MIPIM-en ezt a nemzetközi piaci szereplők számára még mindig inkább kicsit negatív képet és az országunktól való befektetői félelmet igyekszik lerombolni, bemutatva a főváros erősségeit, legfontosabb fejlesztéseit és ingatlanos szereplőit.