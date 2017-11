Egyensúlyhiány a nemzetközi ingatlanpiacon

A kereslet és a kínálat egyensúlyhiánya

Vegyesebb befektetői kör, a helyi vevők ismét a piacon

A munkaerő-piacok további megnyugtatással szolgálnak. Az üzenet egyszerű: a kereslet és a kínálat a pénzügyi válság után kialakult egyensúlyhiánya várhatóan továbbra is fennmarad. Vegyük például az irodaépítéseket: Nyugat-Európában (az Egyesült Királyság nélkül) hosszú távon évente a meglévő állomány 1,996 %-ának megfelelő új irodaingatlan épült, de ez az arány a 2011-2016-os időszakban 1,296 %-ra csökkent. A 2017-ben jegyzett 1,496 %-os arány és a 2018-ra és 2019-re előre jelzett hasonló érték még mindig jócskán elmarad a hosszú távú trendtől, és 2020-2021-ben újabb csökkenés várható.Az irodabérletek volumenében azonban felfelé mutató tendencia figyelhető meg, így mivel az újonnan elkészülő irodaingatlanok száma elmarad a hosszú távú történelmi átlagtól, ugyanakkor a várható kereslet igen magas lesz, a piac kereslet/kínálati egyensúlyhiánya vélhetően a következő öt évben is jellemző marad.Továbbra sem nyugodtak a Fidelity szakemberei a "fölös tőke" (vagyis a nagyon kompetitív külföldi befektetők növekvő aránya) miatt, mely a primer ingatlanok hozamát számos piacon rekord alacsony szintekre nyomja le. Ezzel kapcsolatban még Draghi is kifejezte az aggodalmát. Ugyanakkor az egészséges ütemű gazdasági fellendülés, a vállalatok erős teljesítménye és a jó minőségű kiadható ingatlanokban mutatkozó hiány jó lehetőségeket teremt azoknak a befektetőknek, akik alapos mikropiaci ismeretekkel rendelkeznek. A Fidelity ígéretes befektetési potenciált lát a második minőségi osztályba tartozó ingatlanok kapcsán, emellett rövid távú lehetőségek kínálkoznak a core plus/value add szegmensben is, mely véleményük szerint túl fogja teljesíteni a prémium ingatlanok vonatkozásában a következő öt évre közzétett, évi alig 5 %-os teljeshozam-előrejelzéseket.A Brexit körüli bizonytalanság ellenére az Egyesült Királyság ingatlanpiaca a hosszú távú trendeknek megfelelően viselkedik, legalábbis ami a közvetlen befektetői piaci aktivitást illeti. Jó hír, hogy a tranzakciós értéket tekintve a 2017 első felében lebonyolított üzletkötések nagyjából fele helyi befektetők részvételével történt - az ingatlanfejlesztők, a REIT-ek és a befektetési alapok voltak a legaktívabbak. A legtöbb külföldi tőke Ázsiából érkezett, az USA befektetői a második helyre szorultak - 2017 első félévi piaci részesedésük a hosszú távú 11 %-os átlaggal szemben alig 6 %-ra csökkent. A német befektetők is aktívabbak voltak a szokásosnál.A Fidelity arra számít, hogy az egyesült királysági befektetési tevékenység a hosszú távú átlag alá, 8-10 milliárd GBP/negyedév értékre süllyed. A gyengébb gazdasági környezet szinte bizonyosan rányomja bélyegét a befektetői keresletre. Amellett, hogy a gyengülő fundamentális adatok is kedvüket szegik, a külföldi vevőknek a kiváló minőségű eladó ingatlanok terén megmutatkozó hiány eshetőségével is szembe kell nézniük. A helyi vevők ezzel szemben vagy a szigetországon kívül keresnek diverzifikációs lehetőséget, vagy elhalasztják a döntésüket, amíg tisztábban nem látnak majd a Brexittel kapcsolatban, vagy amíg érzékelhetővé nem válnak a gazdasági fellendülés jelei.A gazdasági előrejelzésekkel ellentétben a kereskedelmi ingatlanok erős hajrával zárhatják a 2017-es évet. Az MSCI IPD UK All Property Index teljeshozam-előrejelzését a májusi 5,5 %-ról júliusban 8,2 %-ra módosították. A jelentős tőkevolumen és a prime ingatlanok erős piaca által befolyásolt legfrissebb 2017-es előrejelzések kicsit meghökkentőek lehetnek a jelenlegi politikai és gazdasági bizonytalanság közepette, de szinte biztos, hogy valóra fognak válni.Ugyanakkor a 6,9 %-os ötéves előrejelzés optimistának tűnik, és a Fidelity elemzői arra számítanak, hogy a következő hat hónapban lefelé korrigálják majd, amikor a legfrissebb gazdasági adatok hatása megjelenik ebben a szegmensben is, és 2018-ban megindul a hozamesés dinamikájának csökkenése. Ahogy az Egyesült Királyság egyre tajtékosabb vizekre evez, elsősorban a bérlők fizetőképességére és a bérleti struktúrákra kell majd odafigyelni. 2018-2021 között azok a befektetők egészen biztosan a piaci benchmarknál jobb eredményeket fognak elérni, amelyek odafigyelnek arra, hogy a portfóliójukban csak fizetőképes, minőségi bérlők szerepeljenek, és stratégiájuk középpontjában a bevételük szinten tartása vagy növelése áll.