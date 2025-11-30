2026 sötét oldala: 5 kockázat, amiért már most idegesek a profik

Az idei év nemcsak pozitív, hanem kifejezetten kellemetlen meglepetéseket is hozott a piacokra – elég csak az inflációs riadalmakra, a kötvénypiaci kilengésekre vagy a geopolitikai sokkokra gondolni. Aki rossz oldalon állt, hetek alatt tudta elbukni azt, amit hónapok alatt rakott össze.
Egy olyan, felgyorsult világban élünk, ahol nemcsak a sztorik szaladnak, hanem a lejtmenetek is. Ami régen évek alatt kopott ki az árfolyamokból, ma néhány adatközlés és pár jegybanki üzenet alatt képes átárazni egy teljes szektort.
A Bank of America ezért azt is megkérdezte a nagy alapkezelőktől, szerintük melyek azok a forgatókönyvek 2026-ban, amelyek igazán csúnyán keresztbe tudják húzni a befektetők számításait. Öt ilyen kockázat rajzolódott ki – ha ezek közül akár egy is betalál, rossz pozíciókkal nemcsak az évet, hanem éveket lehet elveszíteni. Ebben a cikkben ezeket a rejtett aknamezőket vesszük végig.
Inflációs visszalángolás és újabb Fed-szigorítás – a „rosszabbik” 70-es évek
A befektetők legnagyobb rémálma egyszerű: az infláció nem akar eltűnni, a Fed pedig kénytelen újra emelni a kamatokat. Ez nem a klasszikus „soft landing” sztori, hanem valami sokkal kellemetlenebb: a gazdaság már lassul, a hozamok mégis felfelé indulnak, mert a jegybank hitelességét védi. Ilyen környezetben a részvények szinte minden szegmense egyszerre kap pofont – a növekedési papírokat a magasabb diszkontráta, a ciklikusokat a gyengülő kereslet, a defenzíveket pedig az, hogy a kötvények végre reális alternatívát kínálnak.
Ha ez a forgatókönyv jön, az eszközallokáció arról szólna, hogyan lehet minél kevesebb kockázatot tartani: készpénz, rövidebb lejáratú kötvények, védekezés az infláció ellen (energia, bizonyos nyersanyagok), és sokkal kisebb részvénykitettség. A gond csak az, hogy egy ilyen „stagflációs” jellegű világban még a klasszikus menedékek is hektikusan viselkednek.
Megtorpanó AI-beruházási hullám – ha elfogy a „szent sztori”
A második számú félelem az, hogy az AI-capex boom egyszerűen kifullad. Nem arról van szó, hogy eltűnik a technológia, hanem arról, hogy a vállalatok egy időre lelassítják a beruházásokat: túl drága az energia, szűkül a finanszírozás, bizonytalan a megtérülés. Ha ez bekövetkezik, az az elmúlt évek legfontosabb tőzsdei sztoriját ütné meg. A félvezetőgyártóktól a felhőszolgáltatókon át az adatközpont-építőkig mindenki érzi, ha kevesebb rendelés érkezik.
Részvénypiaci szempontból ez nemcsak szektorrotációt jelentene, hanem értékeltségi újraárazást is: azok a papírok, amelyek ma a jövőbeli, AI-alapú profitnövekedésre kapták a „premiumságot”, hirtelen a realitás talajára érkeznének. Ha az AI a remélt termelékenység-ugrás nélkül marad költségsztori, az a teljes indexszintű profitvárakozásokat is lehúzná.
5% fölé ugró amerikai munkanélküliség – amikor a Fed már későn lép
A 17%-nyi portfóliómenedzser szerint a legnagyobb veszély, hogy az amerikai munkanélküliség 5% fölé emelkedik. Ez már egyértelműen recessziós jelzés: a munkaerőpiac, amely eddig az egész ciklust tartotta, hirtelen törik meg. Ilyenkor a vállalati profitok egyszerre két oldalról szorulnak: esik a forgalom, miközben a korábban megemelt bérek és fix költségek nem tűnnek el. A részvénypiac ezt először „earnings recessionként”, majd indexszintű lejtmenetként árazná.
Ebben a forgatókönyvben a ciklikus szektorok – autóipar, ipar, kis- és közepes kapitalizációjú részvények – szenvednek a legtöbbet, miközben felértékelődnek a védelmi zónák: egészségügy, alapfogyasztási cikkek, magas minőségű kötvények. A gond az, hogy ha a Fed csak akkor kezd agresszívan vágni, amikor a munkanélküliség már elszállt, akkor a monetáris enyhítés inkább a kármentésről fog szólni, nem a piacok megmentéséről.
Szétfoszló USA–Kína tűzszünet – visszatérő vámháborús rémálom
Az USA és Kína közötti törékeny kereskedelmi tűzszünet felmondása ismét két blokkra szakíthatná a világgazdaságot. Magasabb vámok, célzott szankciók, technológiai exportkorlátozások: mindez újra megdrágítja az ellátási láncokat, növeli a bizonytalanságot, és visszafogja a beruházásokat. A részvénypiac szemszögéből ez kettős csapás: egyszerre érkezik növekedési fék és inflációs nyomás.
Az exportorientált szektorok – félvezetők, ipari gépgyártók, luxuscikk-gyártók, autóipar – különösen érzékenyek lennének, ahogy az európai és ázsiai tőzsdék is. A befektetők ilyenkor hajlamosak „hazahúzni” a tőkét: erősebb dollár, kisebb feltörekvő piaci kitettség, szűkülő értékeltségek a globális növekedésre építő sztoriknál. A „geopolitikai diszkont” újra szerves része lenne az árazásoknak.
Trump bukja a félidős választásokat – elhúzódó belpolitikai patthelyzet
Érdekes módon csak kevesen tartanak attól, hogy egy Trump-ellenes félidős fordulat lenne a legnegatívabb forgatókönyv, de piaci szempontból ez sem kockázatmentes. Egy olyan kongresszus, amely nyíltan szembemegy az elnökkel, könnyen tartós költségvetési és szabályozási patthelyzetet okozhat. A nagyléptékű adó- és gazdaságpolitikai döntések halasztódnak, a fiskális pálya kiszámíthatatlanná válik, a hitelminősítők pedig hamarabb emlegetnek leminősítést.
A befektetők ezeket a helyzeteket nem szeretik: a bizonytalanság magasabb kockázati prémiumot, alacsonyabb értékeltséget jelent. A nagy infrastrukturális, energia- vagy védelmi projektek körüli zaj erősödhet, a kötvénypiac pedig idegesebben reagálhat minden költségvetési vitára. A tőkepiac számára az lenne a legrosszabb, ha Washingtonban évekig tartó „politikai zaj” mellett senki nem tudná, milyen gazdaságpolitikai irányra tegyen.
