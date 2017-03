Egyre fontosabb Magyarország a legnagyobb pénzeszsákoknak

Fordult a kocka

A konferenciabeszédével indult, aki kiemelte, hogy visszatekintve az elmúlt 12 hónapra azt mondhatjuk, hogy egy nagyon jó évet zárhattunk. Ugyanakkor ha előre tekintünk a következő 12 hónapra sok a bizonytalanság, és nehéz pontosan megmondani, hogy mit hoz a jövő. Beszédében kitért rá, hogy most azonban az különleges helyzet állt elő a múlthoz képest, hogy ha a magyar ingatlanpiac következő 12 hónapját nézzük, akkor sokkal nagyobb biztonsággal mondhatunk véleményt a jövőről. A szakember véleménye szerint a kilátások kedvezőek, és pont a jelenlévők azok, akik a piacot előre mozdíthatják. Ugyanakkor hozzátette, hogy ehhez megfelelő szakmaiságra van szükség, fel kell készülni és keményen kell dolgozni, egyéni és vállalati szinten is. Ha elkerüljük a múlt hibáit, és jól tesszük a dolgunkat, akkor fenntartható és jó eredményeket érhetünk el.

Mit hoz a Brexit?

Egyre több befektető választja Budapestet

beszélt a Brexitről és a következményeiről. Elmondta, hogy az Egyesül Királyságnak egy új kapcsolati keretet kell kialakítani az EU-val, és azon kell dolgozniuk, hogy sikeressé tegyék a Brexitet. Véleménye szerint ez nem egy nulla összegű játék, remélhetőleg mindenki számára win-win szituációt hoz. Az EU-nak sem érdeke, hogy az Egyesült Királyság jelentős hátrányokat elszenvedve hagyja el az uniót. Szintén elhangzott, hogy egy közeli kapcsolatot szeretnének kialakítani az EU-ban maradó országokkal, mivel bár az EU-t elhagyják Európát nem. Szeretnének egy meglehetősen nyitott kereskedelmi megállapodást kidolgozni, de a megfelelő korlátokkal. Nem szeretnék korlátozni az emberek szabad áramlását Európán belül. A Brexit egy új fejezet lesz az ország számára, de az mindig nyitott marad az új lehetőségek felé, megtartja pénzügyi központ szerepét, valamint továbbra is az egyik legnagyobb befektetőnek számíthat Európában. Ezt mutatja például az is, hogy a népszavazás óta is nagyon sok befektetés történt az országban, sok cég bővített vagy nyitott új központot. A nagykövet szintén kitért rá, hogy az Egyesül Királyság nem hasonlít Norvégiára Svájcra vagy Lichtensteinre, sokkal nagyobb a globális jelentősége, és erősebb és nagyobb gazdasággal rendelkezik, ezért továbbra is meghatározó szerepe lesz a világon.Magyarország egyre vonzóbb a nemzetközi és a hazai befektetők körében, aminek következtében évek óta nem látott mennyiségű tőke érkezik az országba. A nemzetközi felminősítések is pozitív megerősítései ennek, azonban nem feledkezhetünk meg az esetleges veszélyekről és kihívásokról sem - mondta el

Magyarországon a válság alatt gyakorlatilag egy 7 éves befektetési szünetről beszélhettünk, ami Kelet-Közép-Európa többi országához képest is hosszabb időszakot jelentett. Mostanra azonban ezt magunk mögött hagyva nem csak a befektetések, hanem a fejlesztések terén is fellendülőben van az ország. A mostani növekedés azonban abban különbözik a válság előttitől, hogy míg akkor az ország gazdasági stabilitása nem követte a növekedést, most nem csak az ingatlanpiac, hanem az általános gazdasági mutatók is párhuzamosan erősödnek. A kockázatot éppen ezért nem belső okok, hanem a globális politika folyamatok jelentik - mondta el

Magyarország, Lengyelország, de Csehország és Szlovákia is logikus döntésnek tűnik jelenleg befektetésre, jóllehet Magyarország a válság éveiben kissé hátrányba került a szomszédos országokhoz képest. Már 2013-ban is látszott azonban, hogy hasonlóan a régió országaihoz Magyarországon is beindul a növekedés. A piac a várható hozamok és a nettó abszorpció tekintetében is egészségesnek mondható jelenleg, de a munkaerő képzettsége is vonzó a külföldi tőkebefektetések számára. A munkaerő újratermelődése azonban a régió egyik legnagyobb kihívása, ugyanis a romló demográfiai folyamatok és a külföldre vándorlás következtében egyre nehezebb a megfelelő munkaerő elérése - mondta elA korábbi évekkel ellentétben Magyarország elismertsége növekszik a befektetők körében, amit a Moody's és a Fitch felminősítései is bizonyítanak. A magasnak ítélt politikai kockázatok viszont a Brexit vagy Trump megválasztásának fényében máris kisebbnek tűnnek. A mostani befektetői volumen alapja azonban a stabilizálódó gazdaság, amit jól mutat, hogy a hazai befektetők is egyre nagyobb arányban vannak jelen a piacon. A mostani növekedés és a válság előtti között nagy különbség, hogy most mindenki sokkal óvatosabb, a bankok is átgondoltabban hiteleznek mint egy évtizeddel ezelőtt. A következő évek bizonytalanságában azonban problémát jelent a korlátozott számban rendelkezésre álló munkaerő, ami egyre nehezebben tud lépést tartani a nemzetközi cégek igényeivel - mondta el