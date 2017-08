Eladták a belváros egyik legnagyobb irodaházát

A környék megismeréséhez kattints a képre!

A WING Zrt. az elmúlt időszakban a West End Business Center működésében résztulajdonosként és vagyonkezelőként is részt vett. Az elmúlt időszakban elkezdődött az irodaház felújítása, ami a megállapodás értelmében a tranzakciót követően is folytatódik és 2018 év végére fejeződik be. Az irodakomplexum több mint 26 ezer négyzetméternyi kiadható irodaterülettel, ezer négyzetméter feletti üzlethelyiséggel és egy kétszintes teremgarázzsal rendelkezik.