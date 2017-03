Elárulták a profik, milyen ingatlant vennének

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

, a Diófa Alapkezelő vezérigazgatója az irodákat és a kiskereskedelmi ingatlanokat tartja a legjobb befektetésnek. A szakember fontosnak tartja, hogy arra a területre fókuszáljon amiben eddig is sikeres volt, így inkább a befektetéseknél maradna és nem kezdene lakásfejlesztésbe., a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója az ingatlanpiac helyett állampapírba fektetné az említett összeget, amivel tovább erősödne a magyar gazdaság., a Cushman & Wakefield Hungary értékbecslési üzletágának vezetője szerint érdemes Magyarország mellett a Balkán országaiban is körülnézni, elsősorban Szerbia ingatlanpiacán lát fejlődési potenciált. Emellett ő is inkább a befektetésekre helyezné a hangsúlyt a fejlesztésekkel szemben.

A Portfolio által szervezett Lakás Konferencia 2017 egyik kiemelt témájaként a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségekkel és kihívásokkal foglalkozunk, részletezve az árak, a támogatások, a hitelek, a műszaki fejlődés lehetőségeit és irányait, illetve a szektort komolyan érintő munkaerőpiaci kihívásokat. A konferencia a Portfolio LAKÁS 2017 kiállítás és vásár kísérőrendezvényeként március 24-én kerül megrendezésre.

, a CBRE Hungary értékbecslési vezetője úgy fogalmazott, hogy Magyarországon a kiskereskedelmi ingatlanoknak jók a fundamentumai, a logisztikai ingatlanoknak pedig az elérhető hozamai vonzók, így ő ebből a kettő típusból alakítana ki egy stabil befektetési mixet., az UniCredit Bank Hungary Zrt. ingatlanfinanszírozási igazgatója szerint is a logisztika lehet a magyar piacon a legjobb befektetés, illetve a már említett Szerbia, ahol úgy látja, hogy a hotelpiac válhat a következő évek sikerágazatává., az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke a kereskedelmi ingatlanok piacán még mindig az irodát tartja legjobb befektetésnek. A szakértő szerint a jó elhelyezkedésű "A" kategóriás irodaházakra továbbra is nagy a kereslet és a jó hozamszintekkel együtt kevésbé kockázatos befektetésnek mondható.