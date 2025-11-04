  • Megjelenítés
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen kereslet mutatkozott a 3 százalékos kamatozású, likviditási célú hitelek iránt a Széchenyi Kártya Programban. Vendégünk Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt. A második részben a friss lakásépítési adatokat elemeztük Gulyás Veronika, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője segítségével, és szó volt a fővárosi albérleti díjak csökkenéséről is.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)

  • Széchenyi-hitelek – (01:21)

  • Lakáspiac – (13:29)

