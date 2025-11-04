Mutatunk 5 részvényt, ami több mint 70 százalékot emelkedhet

A Goldman Sachs frissítette novemberre vonatkozó globális részvényajánlásait, öt olyan részvényt kiemelve, amelyek több mint 70 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik. Mutatjuk, hol van most a nagy pénz, és azt is, hogy hol érdemes beszállni. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A befektetők a legfrissebb harmadik negyedéves gyorsjelentésekre figyelnek. Nem csak Amerikában, de világszerte is.

A Goldman Sachs elemzői most frissítették globális részvényajánljásaikat, csupa izgalmas, nagy növekedési potenciállal rendelkező részvényt pakoltak fel a listára.

A továbbiakban 5 olyan részvényről lesz szó, melyek mindegyike legalább 70 %kal többet ér most az elemzők szerint.