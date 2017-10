Elszálltak az árak az ingatlanpiacon? - Ugyan, még csak most kezdődik!

A jövőben a munkaerőhiány miatt további árszínvonal emelkedésre számítok, a jelenlegi szolgáltatási szint pedig megítélésem szerint nem fog változni. Paradigma váltásra van szükség, ami jó néhány évig még nem fog bekövetkezni.

A Diófa Ingatlankezelő Kft. 2014-ben azzal a céllal jött létre, hogy a Diófa Alapkezelő Zrt. által vagyonkezelt ingatlanportfólió kezelési feladatait menedzselje, s minőségi szolgáltatást nyújtson felvéve a versenyt a nemzetközi szolgáltatókkal. A cég 2014-ben három fővel kezdte meg tevékenységét, a portfólió bővülésével emelkedett a munkatársak száma is., melyben 240 bérlővel büszkélkedhetünk. Ami a jövőt illeti, az alapkezelővel történő szoros együttműködés determinálja a cégünkben lévő növekedési potenciált.Tapasztaljuk a piac változásait és hatásait az ingatlankezelés teljes spektrumán a vezetői szinttől az FM-ig (facility management - üzemeltetés). Egyre nagyobb kihívást jelent megtalálni a jó szakembereket, de nem lehetetlen. A 2016-os évben tanúbizonyságot tettünk erről, hiszen az alapok dinamikus ingatlanállomány-növekedésével sikerült humán erőforrás tekintetében lépést tartanunk. Az elmúlt másfél évben rengeteg energiát fektettünk abba, hogy vállalatunkat vonzóvá tegyük azon szakemberek számára is, akik már letették névjegyüket az ingatlanpiac különböző területein. Kollégáink számára sikerült olyan munkakörnyezetet teremteni ahol a munka, a család és a wellbeing jegyek harmóniában állnak egymással. Ezen filozófia alapján működünk, ezen szemlélettel kezeljük ingatlanjainkat is. Meggyőződésem, hogy ezt a szellemiséget követve lehet egy jó szakembert megtalálni s megtartani.A portfólióban található ingatlanjaink mind lokáció mind pedig típus szerint igen változatosak. Több budapesti "A" kategóriás irodaház mellett, bevásárlóközponttal, ipari parkkal és vidéki bevásárlóparkkal is rendelkezünk. Az ingatlanok bérlői állománya, lokációja, összetettsége határozza meg, hogy a facility management tevékenységet szakági vállalkozónak, vagy generál szerződés keretein belül szervezzük ki. Igyekszünk mindig az adott feladathoz a legmegfelelőbb partnert kiválasztani.Továbbra is a visszaigazolt referenciában s a személyes bejárásban hiszek. El kell menni s meg kell győződni arról, hogy a szolgáltató hogyan teljesít az adott helyszínen. A szolgáltatás minősége továbbra is az adott személy, személyek képzettségétől, elhivatottságán múlik. A személyes benyomáson kívül természetesen ellenőrizni kell a cég likviditását illetve felelősségbiztosítását.A költségek emelkedése már évekkel ezelőtt prognosztizálható volt. A válság idején senki nem mert egy díjemeléssel előállni, pedig már akkor sem volt fentartható a piacon kialakult árazás. Gondolok itt a PM és FM díjakra például. Természetesen voltak és vannak kivételek, akik tudták, hogy a minőségi munkának és szolgáltatásnak ára van, és hosszú távon kifizetődőbb.Az irodaházak tekintetében még nem történt olyan technológiai robbanás melyet ne tudott volna az FM lekövetni. A zöld épületek többségében megtalálható a hőszivattyú, a napkollektor, a szürkevizes rendszer. Egy modern irodaház üzemeltetése valóban összetettebb, munkaigényesebb feladat viszont a beépített modern technológiától pont azt várjuk el, hogy az adott ház üzemeltetése összességében költséghatékonyabb legyen. Az elmúlt években megjelentek olyan bérlőspecifikus technológiák, amelyek üzemeltetése valóban professzionális szakembereket kíván meg, mely szakemberek díja egyértelműen sokszorosa egy "általános" karbantartói óradíjnak, bérnek. Ezen házak üzemeltetése sem humán erőforrás sem pedig költség tekintetében nem összehasonlítható egy modern "A" kategóriás irodaházzal.Valóban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kereskedelmi ingatlanok teljes spektrumából tudunk tapasztalatokat meríteni, benchmarkokat felállítani. A bérlőkezelés szempontjából egyértelműen az irodaház és a bevásárlóközpont a munkaigényesebb feladat. A bevásárlóközpont esetében egy on-site csapat az év 365 napjában azon dolgozik, hogy a bérlők és a vásárlók számára az ingatlan izgalmas legyen s meg lehessen különböztetni a többi bevásárlóközponttól. A nyitvatartási idők miatt (értem ezalatt a hétvégi üzemelést) jó néhány karbantartási, takarítási feladatot kizárólag éjszaka vagy ünnepnapokon lehet elvégezni. Műszaki szempontból a logisztikai parkok jelentik a legnagyobb kihívást. A bérlők termelésének kiesése jelenti a legnagyobb kockázatot.Korán felismertük azt, hogy egy ekkora portfólió - műszaki ügyeinek - kezelése kizárólag egy IT platformon keresztül valósítható meg. Mind a megbízó mind pedig a bérlők és az üzemeltetésben résztvevő személyek számára elérhetővé tettük az online hibabejelentő és karbantartási rendszerünket. A bejelentő rendszeren keresztül naprakész információval rendelkezünk az épület karbantartottságáról illetve a bérlők által bejelentett hibákról. Az említett online rendszerben létrehoztunk egy SLA rendszert melyen keresztül szeretnénk a különböző FM szolgáltató teljesítését mérni. A pilot project augusztusban indul. Terveink szerint az év végére az összes ingatlanunkon elvégzett teljesítést ezen SLA rendszeren keresztül fogjuk minősíteni. Ez a hosszú távú stratégiai tervezésben, partner kiválasztásban lesz segítségünkre.Elsődleges célunk továbbra is a hosszú távú értékteremtés. Nem a kezelt ingatlanok számában vagy az ingatlanok bérbeadható területében szeretnénk felvenni a versenyt a nemzetközi tanácsadó cégekkel. Innovatív megoldásokkal, minőségi szolgáltatással kívánjuk megkülönböztetni magunkat. Az alapokat az elmúlt években letettük. Létrehoztuk a projekt menedzsment csapatunkat, az energia menedzsmentet szintén saját alkalmazásban lévő kollégákkal oldjuk meg. Komplex property management szolgáltatásunkkal el tudom képzelni, hogy öt éven belül nem csupán belső üzemeltetőként fogják vállalatunkat elismerni.