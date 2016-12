Épületek, amik teljesen átszabják Budapest városképét

Futureal - Advance Tower

2016-ban a Futureal egy újabb iroda építését jelentette be a Váci úti irodafolyosón. A hat szintes épületben olyan megoldások lesznek, mint az intelligens épületüzemeltetési rendszer vagy az automata redőnyök alkalmazása. A kerékpárral történő munkába járás ösztönzésére kerékpártárolók és zuhanyzós öltözők is helyet kapnak. A fejlesztő célja, hogy az irodaház a BREEAM minősítési rendszerben "very good" vagy "excellent" minősítést kapjon. Mivel az utóbbi időben az SSC szektor cégei felől felerősödött az igény a nagyobb sűrűségű ültetésre, ezért a beruházó az épület benapozottságára különösen nagy hangsúlyt fektet. A fejlesztő tervei szerint a leendő munkavállalók közül senkinek nem kell az ablaktól 7 méternél messzebb ülnie.

Lavinamix - Tópark Ingatlanfejlesztés

A válság által félbeszakadt M1 - M0 autópályák által határolt épületet kezdete el tovább építeni a fejlesztő, melynek keretében 2017 utolsó negyedévéig 14 ezer négyzetméter iroda átadása várható, majd az azt követő években összesen 50 ezer négyzetméter valósulhat meg. A projektben az irodák mellett lakásokat, hotelt és konferenciatermet is kialakítanak, valamint a helyszín és Kelenföld vasútállomás között egy expressz buszjárat indítását tervezik.

GTC - White House

Július közepén kezdődött meg a GTC Hungary legújabb, 21 500 négyzetméteres irodafejlesztési projektje, a GTC White House építkezése. Az átadásra a tervek szerint 2017 utolsó negyedévében kerül sor. Az egykori Felvonógyár százéves épülete a teljes belső átalakítás után mintegy 2 ezer négyzetméteren kínál majd loft irodákat, a köré épülő új épület pedig közel 20 ezer négyzetmétert tesz majd ki. Az irodaház saját garázsában 299 parkolóhelyet, továbbá több mint 150 kerékpártárolót biztosít majd a leendő dolgozók számára.

Graphisoft Park bővítése

1998-ban költözött be a Microsoft - első bérlőként - a Graphisoft parkba. Az azt követő folyamatos fejlesztések eredményeként 2009-ben már 45 ezer négyzetméternyi iroda állt a 8,5 hektáros területen. Az IBS új aquincumi kampusza pedig ezer diáknak ad helyet a parkban. Ami a jövőt illeti, a mostani terület mellett újabb 9,5 hektáron várhatók fejlesztések, amelynek célja a startup irodaház kultúrájának hazai erősítése, hogy azok az innováció motorjaiként működhessenek.

WING - Telekom székház

A Magyar Telekom székház alapkövének letételével hivatalosan is elkezdődött az ország legnagyobb egy épülettömbben megvalósuló irodafejlesztése. A Könyves Kálmán körúton felépülő 58 ezer négyzetméter alapterületű új székház megközelítőleg 4500 ember munkahelye lesz. A kivitelezésnél nagy hangsúlyt helyeznek az energiatakarékosságra valamint a kreatív munkakörnyezet kialakítására. A munkatér mellett a legfelső emeleten egy fitnesz-wellness központ is helyet kap, valamint ugyanitt lesz egy 200 méteres kültéri futópálya és egy belső zöld kert is. Az épülethez 1350 férőhelyes mélygarázs, több mint 300 kerékpár elhelyezésére alkalmas biciklitároló, illetve egy 300 fő befogadására alkalmas konferenciaterem is épül. A Telekom által bérelt területeken kívül az épületben további 4000 négyzetméter áll rendelkezésre piaci bérbeadás céljára. A várhatóan 2018 végén záruló projekt mintegy ezer fő számára teremt munkát.

