Évtizedes rekord a magyar ingatlanpiacon

A magyar befektetők 2016-ban is meghatározó szereplői maradtak a befektetési piacnak, a teljes volumen 37 százaléka kötődött hazai befektetőkhöz. Az év során az összes jelentős hitelminősítő cég az ország adósbesorolását befektetésre ajánlott kategóriába emelte, ennek is köszönhetően az év során számos új nemzetközi befektető jelent meg a magyar piacon.

Klikk a képre!

Forrás: Colliers

A befektetési piac dinamikájának változását jól mutatja, hogy a volumen több mint megkétszereződött. A növekedés egyik mozgatórugója a befektetések méretében is keresendő, 2015-ben átlagosan 15 millió euró, míg 2016-ban 25 millió euró volt az ügyletenkénti méret. A növekvő kereslet az előző évekhez képest 0,5-1 százalékkal csökkenő "prime" hozamokban is megmutatkozott. A jellemző "prime" irodahozam 2016 végén 6,5 százalékra csökkent, míg a kiskereskedelmi - bevásárlóközpontok - eszközök esetében ugyanez a mutató 6,25 százalékon állt, az ipari/logisztikai ingatlanok pedig 8,25 százalékos hozamon cseréltek gazdát.2017 várhatóan hasonlóan aktív év lesz, mint 2016 volt, több hozzáadott értékkel rendelkező befektetéssel és nagyobb méretű portfolió ügylettel, további hozamcsökkenéssel és bérleti díj emelkedéssel párosulva. Az új belépők főként brit és észak-amerikai magántőke kezelő cégek, dél-afrikai tőzsdén jegyzett cégek és magánvállalatok. Továbbá a német és osztrák intézményi befektetők is egyre inkább visszatérnek a magyar piacra. Nettó befektetés szempontjából a legaktívabbak a német intézményi befektetők voltak, akik 130 millió eurós pozitívummal zártak, vagyis ennyivel többet költöttek, mint amennyi értékben értékesítettek kereskedelmi ingatlanokat.