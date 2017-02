Ez a legnagyobb üzlet a Brexit óta

A német Deka ingatlanalap, a Brexit óta az egyik legnagyobb ingatlanbefektetési tranzakciót hozta tető alá a londoni piacon azzal, hogy megvásárolta a Facebook leendő londoni székházának is helyet adó Rathbone Square-t 511 millió euróért, számolt be a hírről a Telegraph A 23 ezer négyzetméternyi iroda mellett 142 lakás és további 2,5 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi terület is található a Great Portland Estate által 2011-ben megvásárolt, majd 2014 óta fejlesztett ingatlanban. A kivitelezés jelenleg is zajlik, és várhatóan márciusban kerül átadásra. A Deka mintegy 30 milliárd eurónyi, több mint 400 ingatlanból álló portfóliót kezel.A Facebook költözése az új székházba még tavaly novemberben látott napvilágot. A cég 500 új munkahelyet hoz létre, amely a 50%-kal növeli a jelenlegi állományukat, 1000-ről 1500 főre.A tranzakció fontos üzenet a londoni ingatlanpiac számára, pláne, hogy egy világszinten is jelentős német alap részéről érkezett az akvizíció, hiszen sokan hónapok óta a Brexit miatt az angol fővárost, ezzel együtt a londoni irodaházakat elhagyni szándékozó cégekről beszélnek. Egy fecske persze nem csinál nyarat, de mindenesetre egy kapaszkodó lehet ez a tranzakció azok számára, akik a költözni szándékozó globális cégek Londonban maradásáért küzdenek és amellett érvelnek.

És aki tovább gyönyörködne London egyik legújabb projketjében, annak itt egy imidzs videó a fejlesztésről.