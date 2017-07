Ez a tíz legidegesítőbb dolog a munkában

A helyszín mindenekelőtt

A Portfolio Ingatlan nemrég arra volt kíváncsi, hogy cégvezetői szempontból mik tesznek vonzóvá egy irodaházat, melyek azok a tényezők, ami alapján egy cég az adott iroda mellett dönt. Ezenkívül a munkavállalók véleményét is megkérdeztük arról, hogy melyek azok a dolgok, amik leginkább zavarják őket a mindennapi irodai munkavégzés során.Egy irodaház kiválasztásának legfontosabb szempontja a cégek számára az épület elhelyezkedése, de a megkérdezettek több, mint negyede az árat - bérleti díjak, üzemeltetési költségek - jelölte meg legfontosabbnak. Szintén fontos, de nem elsődleges az épület környezete és az, hogy különböző szolgáltatásokkal segítsék az irodaházban dolgozók mindennapjait.Az energiahatékonyság és a különböző zöld megoldások ugyancsak pozitívak, de úgy tűnik, a cégek többsége számára ez leginkább csak egy hozzáadott plusz érték, önmagában nem döntő szempont. Hiába építik be egy irodába a legújabb energiahatékony megoldásokat, ha kedvezőtlen az elhelyezkedése, nem fogják csupán ezért azt választani a bérlők.

Munkavállalói szempontok

A cégen belüli emberi kapcsolatok mellett az iroda kialakítása is nagyban meghatározza, hogy mennyire lesz kellemes a munkavégzés. A tárgyalók biztosítása telefonáláshoz, a megfelelően elhelyezett szabályozható klímaberendezés vagy a megfelelő szögből és mennyiségben érkező természetes fény is ezek közé sorolható. A munkavállalók szempontjából például a legtöbb embert az zavarja, ha az íróasztalok elrendezéséből adódóan mindenki látja, hogy éppen mit néz a monitorján. A túl hidegre állított klíma, vagy a túl magas hőmérséklet mellett a rossz szellőzés és az abból adódó kellemetlen szagok is sok helyen problémát jelentenek.

A fejlesztés több, mint egy épület felhúzása

A fenti szempontok is alátámasztják, hogy mostanra az irodaház-fejlesztés több lett, mint egy egyszerű építkezés, sőt a beruházást érdemesebb az emberi - cégek, munkavállalók - oldalról megközelíteni. Ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb budai irodaház fejlesztőjét kérdeztük meg arról, hogy mitől vonzó ma egy iroda és mik azok a technikai megoldások, amik kényelmesebbé teszik az irodát a leendő bérlők számára.A helyszíni adottságok és a zöld mikrokörnyezet látványa mellett a környék kínálta szolgáltatások is vonzóvá tehetik a HillSide fejlesztését a leendő bérlők számára. A fejlesztés során cél volt, hogy egy olyan munkakörnyezetet hozzunk létre, ami kielégíti a mai modern munkavállalói igényeket ideértve a rugalmasan alakítható alaprajzot, a LEED Gold zöld minősítéshez szükséges energiatakarékos gépészeti és épületvezérlési megoldásokat, a magas parkolóarányt, de ide sorolandó a bérlők igényeit szolgáló házon belüli lehetőségek, mint például a közös tárgyalóblokk, a konferenciaterem, az elektromos autótöltő, a bérlők által használható nagymeretű zöldteraszok vagy a nagy kapacitású kerékpárgarázs, melyhez külön öltöző és zuhanyzó is tartozik - mondta elA munkavállalói szempontokat az épület kivitelezési fázisában is előtérbe helyezzük, a házat belülről kifelé terveztük, vagyis a bent tartózkodó leendő munkavállalók életminőségének szem előtt tartásával. Egyik ilyen megoldás a kéthéjú üveghomlokzat, aminek külső héja egy speciális üvegbevonatot kap, ami magas fény, ugyanakkor alacsony hőátbocsátást tesz lehetővé, gátolva az épület túlmelegedését. Energetikai szempontból ez a bevonatos üveg egyenértékű a külső árnyékoló rendszerekkel, ugyanakkor kiküszöböli azok hátrányait (nyikorgás, zónák kiosztása, vagy a szélérzékenység). Ezzel együtt a belső héjon nyitható ablakokat terveztünk minden helyiségben, biztosítva a természetes szellőztetés lehetőségét, amelyhez szinte minden bérlő ragaszkodik. - mondta el

Emellett az elmúlt hónapokban folytatott bérlői egyeztetések tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy a bérleményekbe tervezett prémium műszaki- és minőségi színvonalú berendezéseket és anyagokat, valamint az egyedi bérlői igényekhez illeszkedő bérlőbarát megoldásokat kiemelten értékelik a bérlői döntéshozók - tette hozzá a szakember.