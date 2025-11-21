Itt robbanhat a következő befektetői őrület – Ezek a részvények lehetnek az új bajnokok

Zűrzavaros idők járnak a geopolitikában: az ukrajnai háború lezárása látható közelségbe került, de eközben az Egyesült Államok és Kína látványos eltávolodása legalább ilyen nagy horderejű fenyegetést jelent. Ráadásul új bizonytalansági tényezők is felbukkannak, amelyek nemcsak a nemzetközi stabilitást, hanem a piacokat is megrázzák.

Bár ez a helyzet az átlagember számára sok szempontból kedvezőtlen, befektetőként nagyon izgalmas lehetőségek nyílnak. Nemrégiben több amerikai kormányzati bejelentés is olyan hullámokat indított el a részvénypiacokon, hogy néha csak pislogtunk: elég volt egy-egy kisebb bejelentés vagy csak spekuláció, és máris gyakorlatilag felrobbantak a részvények, több esetben kétszeresére, akár háromszorosára ugrott néhány vállalat értéke. Ez már önmagában nagyon izgalmas, hiszen ilyen fókuszált és intenzív befektetői mániát nagyon ritkán látni. Most még eggyel tovább megyünk:

azt nézzük meg, hogy ki lehet a következő nagy nyertes, hol érdemes most befektetői szemmel körülnézni.