Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a bankszektort érő kihívásokról volt szó, beszéltünk a lakosság megtakarítási hajlandóságáról, a cégek hitelfelvételi kedvéről, valamint a devizapiaci kilátásokról is. Vendégünk Cselovszki Róbert, az Erste Bank vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettese volt. A műsor második felében azt jártuk körül, hogy az energiaválság kitörése óta eltelt időszakban a lakosság milyen energiamegtakarítási erőfeszítéseket tett, mennyire elérhető jelenleg zöldebb fűtési rendszerre váltani, és ebben hogyan segíthetnek az energiahatékonysági pályázatok. A részletekről Pécsi István, a Daikin Hungary Kft. fűtéstechnikai üzletfejlesztési vezetője beszélt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Bankszektor, megtakarítások, cégek – (01:46)
  • Energiamegtakarítás, fűtési rendszerek – (32:01)
  • Tőkepiaci kitekintő – (48:46)

