Ezeket az eszméletlen épületeket álmodta meg a Mol-felhőkarcoló tervezője

A tervező cég

London - "Uborka"

A Kopaszi-gát melletti toronyházat tervező céget Norman Foster alapította 1967-ben. Foster jelenleg a világ egyik legelismertebb építészének számít, a cégnek pedig számos irodája van a világ különböző pontjain. Az alapítás óta több tucat, többségében rengeteg díjat nyert projekt köthető a Foster & Partners nevéhez az egész világon. A német parlamenttől kezdve, a londoni gyaloghídon át, irodaházakon, bevásárlóközpontokon és közlekedési csomópontokon keresztül még formabontó vitorlás is szerepel a cég legfontosabb projektjei között. Jelentős cégek székházainak építésében is meglehetősen nagy tapasztalatra tettek már szert. Ők tervezték például Szaúd-Arábia első felhőkarcolóját, a 240 ezer négyzetméteres Al Faisaliah Complex-et, de a Citibank és a HSBC londoni, a Commerzbank frankfurti, az Ernst and Young amsterdami székházát, de a nevükhöz köthető a HB Reavis által fejlesztett Varso Place is, mely legmagasabb pontján 310 méteres magasságával a legnagyobb épület lesz 2020-ra Lengyelországban és az Európai Unióban is.Most a legismertebb projektjeik közül szemezgettünk néhányat. (A cég összes projektjét ITT lehet nézegetni)A hivatalosan 30 St Mary Axe nevet viselő, de a köznyelvben csak "Gherkin"-nek hívott, itthon pedig sokszor "Uborkaként" hivatkozott épület 2004-ben nyitotta meg a kapuit Londonban. A projekt a svájci biztosítóóriás, a Swiss Reinsurance Company Ltd új székházának épült. A 180 méter magas, 41 emeletes házban összesen 46 400 négyzetméternyi irodaterület található. Az épület kivitelezési költsége összesen 138 millió font, (kb. 47,5 milliárd forint) volt, míg a telek költsége 90,6 millió fontot (kb. 31 milliárd forint) tett ki. Az épület elkészülése óta számos díjat söpört be, és London egyik emblematikus épületévé vált.

Forrás: Foster & Partners

Felújított Reichstag épület - Az új német parlament

Forrás: Foster & Partners

A Reichstag projekt a Német Állam megbízásából 1999-ben készült el, és a projekt összesen 61 166 bruttó négyzetméternyi területet tartalmaz. Az épület azonban nem csak egy parlament, hanem egy óriási kulturális központ is, amely mintegy naponta 10 ezer látogatót is ki tud szolgálni.

Forrás: Foster & Partners

Millenium gyaloghíd London

2000-ben adták át a London közepét átszelő, két turisztikailag kiemelt helyszínt összekötő hidat, amin a Tate Moderntől sétálhatunk át a Temze fölött a Szent Pál-székesegyházhoz.

Forrás: Foster & Partners

Fapados reptér London mellett - Stansted repülőtér

Londoni fapados utazások miatt sok magyar utazónak, kint élőnek, rokont látogatónak is ismerős lehet az 1991-ben átadott, 85 700 négyzetméteres épület, mely évente 23 millió utast szolgál ki.

Forrás: Foster & Partners

Miért jó, hogy neves építész tervez?

De nézzük milyen is lesz az új Mol Campus!

Egy, már több nemzetközi projektben bizonyító iroda megjelenése és részvétele a tervezésben több előnnyel is járhat arra nézve, hogy valóban a városarculatot pozitívan befolyásoló épület születhessen. A nemzetközi hírnévű cég felkérése azt mutatja, hogy az épület azon kívül, hogy Budapest legmagasabbja lesz, formájában és megjelenésében is különleges építmény jön létre. Egy ilyen építésziroda ugyanis minden egyes projektben igyekszik egyedit alkotni, és nagy hangsúlyt helyez a dizájnra és az exkluzivitásra. Budapesten eddig sajnos egyetlen neves építész által megtervezett épület sem valósult meg, bár ez nem a terveket minősíti, és talán a Kopaszi-gát tornya lehet az első úttörő, ami el is készülhet. Egy szavazás keretében megkérdeztük az olvasóinkat, hogy miként vélekednek a Mol új székházának terveiről. Közel 4000-en pedig el is mondták a véleményüket. A válaszadók több mint 60 százaléka arra szavazott, hogy elnyerte a tetszését a tervezett felhőkarcoló. Persze kevés dolog létezik amiben nincs megosztottság, főleg egy ilyen városképet is érintő projekttel kapcsolatban, de az az érzésünk, hogy klasszikusan a negatív kommentek vannak túlsúlyban a világhálón, míg a többség, akinek tetszik a projekt, pedig inkább csöndes, és legfeljebb egy anonim szavazáson fejti ki véleményét.

Az új Mol Campus látványterve

