Igényes munkahelyekkel oldhatják meg a munkaerőhiányt

Mivel tarthatók itthon a szakemberek?

A munkahelyük elhelyezkedése szempontjából a munkavállalók 66 százaléka a jó tömegközlekedési lehetőségeket, a belső elrendezést tekintve pedig a többség a jól felszerelt konyhát és az otthonos közösségi tereket tartja fontosnak - ismertette az iroda.hu legfrissebb felmérésének eredményeit Kalmár Zoltán, az iroda.hu vezetője. Az Év Irodája Verseny elindulásának apropóján. A több mint 500 munkavállaló megkérdezésével készült szeptemberi kutatásból kiderül az is, hogy a válaszadók felének az irodadizájn mellett a funkcionalitás, vagyis a kényelmes bútorzat is fontos. Nem meglepő tehát, hogy az irodában dolgozók 80 százaléka az ergonomikus irodaszéket értékeli a legtöbbre a bútorok közül. A 30 évnél fiatalabb munkavállalók elkötelezettségét leginkább közösségi programokkal lehet növelni a munkahelyük iránt, míg a 30 évnél idősebbeket pedig egészségügyi szolgáltatások biztosításával tudják motiválni a munkáltatók.Az iroda igényes kialakítása már egyre komolyabb szerepet játszik a megfelelő munkaerő toborzásában. Czirják Nikolett, a nagyvállalati kategóriában Az Év Irodája 2016 díját elnyerő Dealogic Hungary Kft. iroda- és üzemeltetési vezetője elmondta, hogy már a kiválasztási folyamat során körbevezetik a potenciális munkavállalókat az irodában, ami rendkívül pozitívan befolyásolja őket az állásajánlat mérlegelésekor.

Megmérkőznek a munkahelyek

Szőke Gábor Miklós számos nemzetközi díjjal kitüntetett szobrászművész, Az Év Design Irodája kategória legutóbbi győztese, a Gabor Miklos Szoke Studio vezetője hozzátette, hogy a világot járva sokféle munkahelyet látott már, ezért bátran kijelentheti, hogy Magyarországon is nagyon sok, izgalmas megoldással találkozhatunk, amelyek egyedivé teszik az irodákat. A tervezés és kialakítás valójában egy folyamatosan zajló folyamat, amely sohasem ér véget, hiszen mindig van hová fejlődni.Dr. Németh Edit, Az Év Irodája kategória felelős zsűritagja, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa hangsúlyozta, hogy a hazai munkakultúrát is globális trendek határozzák meg, ezért ugyanazt a magas színvonalat kell megjeleníteni. Az itt tevékenykedő cégek azért is hoznak létre igényes munkahelyeket, hogy itthon tartsák a képzett szakembereket.Az Év Irodája Versenyre nevezni 12 kategóriában lehet november 30-ig azevirodaja.hu weboldalon. A közönségszavazatok és a szakmai zsűri döntése alapján született eredményeket 2018 februárjában hirdetik ki.Az idei verseny fő témája az ember és az ingatlan kapcsolata. Az irodák ma már nem csak a napi nyolcórás munkát jelentik, hanem valóban a második otthon szerepét is betöltik, ahol az alkalmazottak a munkaidőn kívül is szívesen töltik az idejüket. Persze nemcsak az irodák esetében fontos a környezet, hanem egy bankfiók, egy logisztikai központ vagy egy üzlethelyiség tekintetében is lényeges, hogy az a bizonyos tér hogyan képes kommunikálni az emberrel, aki belép oda munkavégzés, vásárlás vagy éppen szolgáltatás igénybevétele céljából - tette hozzá Kalmár Zoltán.