Így teszi tönkre a munkánkat a tulajdonos spórolása!

A magasabb fokú "multitasking" alacsonyabb hatékonyságot idéz elő?

Haworth kiadványa szerint az irodai munka során a dolgozók a termelékeny idejük 28 százalékát vesztik el átlagosan, ha megzavarják vagy félbeszakítják őket. Ennek következményeként kénytelenek a munkát hamarabb elkezdeni, vagy tovább bent maradni az irodában, hogy befejezzék azokat a feladatokat, amelyek mélyebb összpontosítást igényelnek.A kiadványban szereplő felmérés szerint a válaszadók több mint fele érzi úgy, hogy a munkaadó nem segít a túlterheltség kezelésében. A túlterhelt dolgozók folyamatosan információkkal vannak bombázva a különféle interakciók miatt, ezáltal kevesebb idejük jut a problémák megoldására, és a munkájukra.Az osztatlan, egyterű irodák elterjedése jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, és fokozatosan átvette a helyét a korábban megszokott "cellairodáknak". A nyitott elrendezés előnyeként a dolgozók közötti könnyebb együttműködést, és az alacsonyabb ingatlanköltségeket szokták emlegetni, a kiadványban azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az egyterű elrendezés egyéni teljesítményre gyakorolt kedvezőtlen hatása ellensúlyozhatja ezeket az előnyöket.A "multitasking" során, vagyis amikor a dolgozók több dologgal is foglalkoznak egyszerre, úgy tűnhet, hogy képesek számos feladatot gyorsan és egyidejűleg teljesíteni, ennek ellenére a teendők közötti váltások miatt valójában több időbe telik mire mindegyiket befejezik. Emellett a lehetséges hibák száma is növekszik, ha több dologra oszlik meg a figyelmük, ahelyett, hogy csupán egy dologra koncentrálnának. A kiadványban szereplő munkahelyi felmérés szerint átlagosan 25 percre van szüksége a dolgozóknak, hogy visszatérjenek a feladataikhoz miután megzavarták őket, és minimum két feladatra koncentrálnak egyszerre, az eredeti befejezése előtt.

Hogyan lehet mégis növelni a koncentrációt az egyterű irodában?

Annak érdekében, hogy mindenki összpontosítani tudjon a munkájára, az irodában szükséges olyan helyiség kialakítása, ahol a csapatmunka, illetve olyan is, ahol az egyéni munka van ösztönözve. Fontos az is, hogy az irodai alkalmazottakat bevonják az átalakításokba, hiszen könnyebben fejleszthető a környezet, ha a dolgozókkal együttműködve tervezik meg.A tanulmány szerint 5 alapelvet tartalmaz az a szemléletmód, ami alapján az irodák helyiségeit be kellene rendezni. A változatosság, a választási lehetőség, a kontroll, az átláthatóság, és a feltöltődés, vagyis, hogy a dolgozóknak lehetőségük legyen dönteni arról, hogyan kontrollálják a vizuális és hanghatásokból adódó zavaró tényezőket, illetve legyen alkalmuk a feltöltődésre is.