Ilyen az igazi álomiroda, ahol mindenki szívesen dolgozna! (X)

Az egyik legfontosabb szempont a helyszín. A több mint ötszáz válaszadó kétharmada (66%) tartja fontosnak, hogy az iroda tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető legyen, miközben több mint felük (56%) azt is lényegesnek gondolja, hogy a közelben vásárlási-szórakozási lehetőségek legyenek. De a környezettudatos elemeknek is nagy a szerepük, hiszen a válaszadók többsége igényli a sok zöldet (40%) és a biciklis megközelíthetőséget (25%).Az iroda szerepe a 21. században gyökeresen átalakult, a közösségi terek előtérbe kerültek. Nem véletlen tehát, hogy a válaszadók szerint a legfontosabb egy jól felszerelt konyha (58%) és egy otthonos társalgó (54%). De a harmadik helyre befutott igényes étkező (42%) is fontos tényező a munkavállalók számára.Ma már ugyanis ezek a terek multifunkcionális helyszínek, ahol dolgozni, ötletelni, kikapcsolódni is lehet. De ugyanígy a lounge is egyre nagyobb szerepet kap, hiszen a kötetlenebb munkakultúra nagyobb lehetőséget és önállóságot biztosít a dolgozóknak, ösztönzi a kreativitásukat és a kezdeményezőképességüket.Nem csak az irodaterek alakultak át gyökeresen, hanem az irodabútorok is hihetetlen fejlődésen mentek keresztül. Állítható magasságú asztalok és székek, többfunkciós bútorok, kényelmes és otthonos berendezések. A kiválasztásnál előtérbe került a tudatosság, ezért az egészséget szolgáló bútorok mindent visznek. A válaszadók túlnyomó többsége (80%) számára a legfontosabb egy ergonomikus irodaszék, hiszen a sok ülést megsínyli a gerincoszlop és a derék, amely a komfortérzetüket és a teljesítőképességüket csökkenti.Érdekes módon egyterű irodát csak minden negyedik válaszoló (25%) szeretne, a túlnyomó többségük (58%) saját szobában dolgozna szívesen. Ez is jelzi, hogy az egyterű irodakoncepció nem minden tevékenységtípus számára megfelelő helyszín, ráadásul ez leginkább a 30 év alatti korosztály körében népszerű megoldás. Kompromisszumos megoldás lehet, ha a projekt vagy tevékenység szerint összeálló csapatok saját szobában ülnek, miközben a nagy közösségi terekben bármikor bekapcsolódhatnak a céges vérkeringésbe.Nagyon érdekes fejlemény, hogy minden tizedik válaszadó szívesen dolgozna közösségi irodában, ahol a saját időbeosztása szerint abszolválhatja a feladatait. De ugyanígy több mint harmaduk (36%) úgy gondolja, hogy otthonról végezné el a munkáját, vagyis csaknem az összes válaszadó fele már mobil munkavállalóként dolgozna, amely egyértelműen meghatározza a jövőt.Az iroda stílusára vonatkozóan a válaszadók némileg konzervatív álláspontra helyezkedtek, ami nem feltétlenül maradiságot jelent, hanem annak a trendnek az ellenpontozása, amely a minél lazább belsőépítészeti elemekkel berendezett munkahelyben találja meg a 21. századot. A Google-fémjelezte munkahely-típust csupán a válaszadók negyede támogatja, viszont a 30 éven aluliak körében ez a stílus sokkal népszerűbb (35%).A válaszadók fele (47%) emellett azt gondolja, hogy a dizájn helyett fontosabb a funkcionalitás, vagyis legyenek kényelmesek a bútorok. De a technológiai háttér is magától értetődő: a válaszadók 77%-a elvárja, hogy a munkáltatója minden szükséges eszközzel ellássa, hiszen a hatékony munkavégzésnek ez az alapfeltétele. A 30 év alattiak számára pedig különösen fontos, hogy a legdizájnosabb és legkorszerűbb eszközökkel dolgozhassanak.A munkahely a közösségépítés színtere: a dolgozók érezzék magukénak a cég értékeit és legyenek elkötelezettek a vállalatuk iránt. A céges elkötelezettség fontos eleme, hogy a munkatársak túlnyomó többsége részt venne közös programokban, legyen az kvízjáték, sportesemény vagy grillparti.De a dolgozók csaknem fele igényli az egészségügyi vizsgálatokat is, amely ma már a well-being része. Az emberek tudatosan étkeznek és osztják be a mindennapjaikat, tudatosan szeretnék megőrizni az egészségüket is. Ez win-win szituáció, hiszen az egészséges dolgozó nagyobb teljesítményre képes, jelentős karriert futhat be, miközben a cég versenyképessége is növekszik. Külön jó hír a munkáltatók számára, hogy a 40 év alatti munkavállalók többre értékelik az elkötelezettségük növelése és egészségük érdekében tett céges erőfeszítéseket, mintha ezek értékét a fizetésükbe beépítve kapnák meg.Kalmár Zoltán, az ingatlan.com értékesítési vezetője, az eredményeket értékelve elmondta, hogy egy új irodába való költözés jó alkalom a vállalatok számára, hogy újragondolják a cég funkcionális tereit, a kommunikáció útját a hatékonyabb munkavégzés érdekében. “Szerencsére az elmúlt időszakban számos “A" kategóriás irodaberuházás indult Magyarországon, amelyek lehetőséget kínálnak a munkáltatói márka erősítésére és a munkavállalói elköteleződés növelésére. A piacvezető iroda.hu irodakereső portálra számos új irodaház-fejlesztés került fel az elmúlt hetekben, hogy az érdeklődők teljes körű kínálatból tudjanak válogatni." - tette hozzá az ingatlan.com szakembere.