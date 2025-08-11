Végig itt volt előttünk az év egyik legjobb befektetése, jó, hogy ki nem szúrta a szemünket

Trump megígérte
Donald Trump a 2024-es kampányában a kriptovaluták támogatása központi ígéret volt: az Egyesült Államokat a világ vitathatatlan bitcoin-szuperhatalmává és kriptopiac központjává kívánja tenni, és az országon belüli bitcoinbányászatot ösztönözni. A kampány során egyértelművé tette, hogy kripto-barát szabályozói környezetet szeretne kialakítani, és még a kriptovalutával történő kampányfinanszírozást is támogatta.
Második elnöksége kezdetén Trump gyorsan lépéseket tett ezeknek az ígéreteknek a megvalósítására. Már az első hónapokban létrehozta az Egyesült Államok stratégiai bitcoin-tartalékát, emellett deregulációs irányt szabott meg: több folyamatban lévő SEC-eljárást, köztük a Coinbase és a Binance ellen indított ügyeket leállították vagy szüneteltették, a Nemzeti Kripto-Bűnözés Elleni Osztályt megszüntették. Trump olyan hivatalnokokat nevezett ki, akik kifejezetten kripto-barát álláspontot képviselnek, például David O. Sacksot kripto cárnak és Paul Atkinst a tőzsdefelügyelet élére.
A fontosabb lépések:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés