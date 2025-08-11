  • Megjelenítés
 
Végig itt volt előttünk az év egyik legjobb befektetése, jó, hogy ki nem szúrta a szemünket

Donald Trump már az elnökválasztási ígéreteivel bemondta, hogy egy egész szektort megtámogat. Aztán egymás után jöttek a rendelkezések, döntések, törvénymódosítások. Szinte tálcán kínálta a befektetőknek az év sztoriját, igazából csak le kellett hajolni érte. Mostanra beérett.

Trump megígérte

Donald Trump a 2024-es kampányában a kriptovaluták támogatása központi ígéret volt: az Egyesült Államokat a világ vitathatatlan bitcoin-szuperhatalmává és kriptopiac központjává kívánja tenni, és az országon belüli bitcoinbányászatot ösztönözni. A kampány során egyértelművé tette, hogy kripto-barát szabályozói környezetet szeretne kialakítani, és még a kriptovalutával történő kampányfinanszírozást is támogatta.

Második elnöksége kezdetén Trump gyorsan lépéseket tett ezeknek az ígéreteknek a megvalósítására. Már az első hónapokban létrehozta az Egyesült Államok stratégiai bitcoin-tartalékát, emellett deregulációs irányt szabott meg: több folyamatban lévő SEC-eljárást, köztük a Coinbase és a Binance ellen indított ügyeket leállították vagy szüneteltették, a Nemzeti Kripto-Bűnözés Elleni Osztályt megszüntették. Trump olyan hivatalnokokat nevezett ki, akik kifejezetten kripto-barát álláspontot képviselnek, például David O. Sacksot kripto cárnak és Paul Atkinst a tőzsdefelügyelet élére.

A fontosabb lépések:

